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Çayırova'ya 130 Milyon TL'lik Dev Tesis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'ya 130 milyon TL'lik yatırımla hal binası inşa ediyor.

Çayırova'ya 130 Milyon TL'lik Dev Tesis

06 Mart 2023 Pazartesi 13:05

                                          
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'ya 130 milyon TL'lik yatırımla hal binası inşa ediyor.  
 Mevcut hal binasının yetersiz kalması sebebiyle Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ne bölgenin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek hal binası yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 130 milyon TL’lik yatırımla 10 bin 245 metrekare alana kurulacak dev tesisin A bloğunda temel imalatları ve bodrum kat tabliye imalatı tamamlandı. Ekipler, kolon ve perde imalatlarına devam ediyor. Hal esnafının ihtiyacını gidereceği yapı içerisinde 34 dükkan ve sandık depoları inşa edilecek. Ayrıca tesis içerisinde dernek odası ve ofisleri, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta, çay ocağı, 68 tır parkı alanı ve 63 araçlık otopark alanı olacak. 




                                  


İHA
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