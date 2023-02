Çayırova’ya gelen depremzedelere yardım

Çayırova Belediyesi, deprem bölgesinden Çayırova’ya gelen ailelere yardım yapıyor. İlçeye geliş anlarından itibaren ailelerle iletişim kuran Çayırova Belediyesi ve Çayırova Kaymakamlığı aileleri arayarak ihtiyaçlarını tek tek not alıyor. İhtiyaç listesinin hızlı şekilde hazırlanmasıyla harekete geçen ekipler, afet bölgesinden gelen aileleri ziyaret ediyor. Ekipler; gıda ürünleri, bot, kışlık giyim gibi malzemelerinin yer aldığı paketleri depremzedelere ulaştırıyor. Depremzedeleri dinleyen ekipler, hastane muayenesi ve diğer ihtiyaçlarını anında yerine getiriyor. Ailelerle her an iletişim halinde olan ekipler, ziyaretlerini sürdürüyor.