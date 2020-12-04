Çayırova’ya Kitap Kahve

Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe kurulacak iki adet kitap kahvenin müjdesini verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir'i ziyaret eden Başkan Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Yenimahalle ve Akse Mahallesi’nde hayata geçirecekleri kitap kahve projesinin detayları ile ilgili görüşmeler yaptı. Akse Mahallesi’ne kurulacak kitap kahve 500m2, Yenimahalle’de yapılacak kitap kahve ise yaklaşık 2000m2 kapalı alana sahip olacak. Gençlerin ders çalışıp kitap okuyacağı kitap kahvede kültürel etkinliklerde düzenlenecek. Söyleşi ve imza günlerinin de yapılacağı kitap kahve ile milli, manevi değerlerine bağlı, donanımlı, üreten ve bilinçli gençlik yetiştirmek istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ”Geleceğimiz olan gençlerimizin hizmetine sunacağımız kitap kahve gün boyu hizmet verecek ve ücretsiz olacak. Sadece kitap okuma ve ders çalışmaya yönelik sunulan imkânların ötesinde, gençlerimizin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikte hizmet verecek .”diye konuştu





-- --