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Cedit’te Proje Maketi Görücüye Çıktı

Cedit Dönüşüm projesinde 115 kişiyle sözleşme imzalanırken proje maketi Proje Ofisi’nde sergilenmeye başlandı

Cedit'te Proje Maketi Görücüye Çıktı

21 Nisan 2021 Çarşamba 10:20

Kocaeli’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Cedit Mahallesi kentsel dönüşümü için çalışmalar devam ediyor. Bir yandan sözleşmeler imzalanırken diğer yandan projenin detayları netleşiyor.

 

PROJE MAKETİ PROJE OFİSİNDE SERGİLENİYOR

1479 hak sahibini ilgilendiren dönüşüm kapsamında hazırlanan proje maketi görücüye çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gövdemizi altına koyduk’ dediği projenin maketi Kadıköy Mahallesi’ndeki Katlı Otopark’ta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi’nde sergileniyor.

 

115 KİŞİ SÖZLEŞME İMZALADI

Diğer yandan sözleşmeler de imzalanıyor. Uzlaşma sürecinin başlamasından bu yana 115 kişi sözleşmeyi imzaladı. Toplam kamulaştırılan alan ise 3717 metrekareye ulaştı. Ödenecek toplam bedel ise 10 milyon 294 bin 960 TL oldu

 

1105 DAİRE YAPILACAK

Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.

 

CEDİT’TE İMZALAR ATILMIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ‘Riskli Alan’ ilan edilen ve 22 Mart tarihi itibariyle uzlaşma süreci başlatılmıştı. 5 Nisan Pazartesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katıldığı törenle bedel karşılığı anlaşma sağlanan hak sahipleriyle imza atmıştı.7 Nisan’da gerçekleşen Büyükşehir encümen toplantısında ise bedel karşılığı uzlaşma sağlanan ödemelerin yapılması için karar alınmıştı.

 












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