GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cedit’te Yıkım Kurban Kesimiyle Başladı

Kocaeli’nin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Cedit’te ihaleyi alan firma yıkım çalışmalarına başladı

Cedit'te Yıkım Kurban Kesimiyle Başladı

04 Aralık 2021 Cumartesi 15:24


 

Kocaeli’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde binaların yıkılması için geçtiğimiz günlerde ihale gerçekleştirilmişti. İhaleyi kazanan Karadoğan Yıkım firması Cedit’e ilk kepçeyi kurban keserek vurdu.

 

İLK BİNA YIKILDI

Kentin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Cedit için geçtiğimiz hafta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yıkım ihalesi yapılmıştı. İhalede en yüksek teklifi veren Karadoğan firması, ihale bedelini yatırarak Cedit Mahallesinde yıkım için çalışmalarına başladı.

 

KURBAN KESİLDİ

Firma yetkilileri öğlen saatlerinde yıkım için makinelerini çalıştırdı. Çalışma öncesi kurban kesimi yapıldı. Ardından iş makineleri belirlenen evleri yıkmak için çalışmalara başladı. Daha önce boşaltılan evlerde son kez arama yapıldı. Boş olan binalar iş makineleriyle yıkılmaya başladı. Firma mahalledeki binaları yıkacak ve molozları da taşıyacak.

 

1105 DAİRE YAPILACAK

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ tarafından 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.












Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova'da Engelliler Gününe Özel Program Düzenlendi Çayırova'da Engelliler Gününe Özel Program Düzenlendi
Balyanoz Sahil Parkı’nda Sona Doğru Balyanoz Sahil Parkı’nda Sona Doğru
Çocuk Trafik Eğitim Parkı Tamamlandı Çocuk Trafik Eğitim Parkı Tamamlandı
Uygulamalı Siber Güvenlik Ve Etik Hacker Uygulamalı Siber Güvenlik Ve Etik Hacker
Darıca’da En Özel Etkinlik Darıca’da En Özel Etkinlik
Çiftçi’den Minik Gazeteci Adayları İle Röportaj Çiftçi’den Minik Gazeteci Adayları İle Röportaj
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Çayırova'da Engelliler Gününe Özel Program...
Çayırova Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki vatandaşlar ve aileleri için...

Haberi Oku