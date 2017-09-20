Çekimlerimiz devam ediyor

Adını Altından Al tay dan veya Altay Türkçesi ile Altı Ay’dan alan Altay dağlarında Kadın nehri kenarında muhteşem manzaralı bir dağ otelinde konaklamıştık. Sabah erken dağların zirvesine yakın bir yerde botanik parkı geziyoruz. Türkiye’den tanıdığınız bir çık ağaç ve bitki türü sergilenmiş Altay dağlarına özgü endemik bitkiler hakkında bilgi verildi.

ğın başkenti Giresunlu Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu ile fındık ağacında hatıra resmî çektirdik. Altay dağları zirvesine tırmanışımız devam ediyor muhteşem manzaralı bizleri etkiliyor. Köylerden yaylalardan geçerek dağın zirvesine geliyoruz. 1700 metre yükseklikte büyük bir anıt yapılmış bölge Altay Türkleri için kutsal kabul edilen Sedir ağaçları ile kaplı Altaylı rehberimizle sedir ağacına bez bağlayıp dilekte bulunuyoruz.



Dağın zirvesinden Sağanak yağmur altında inişe geçiyoruz Altay Türklerinin kültürünün tanıtıldığı çadır taşlar Bozkurt heykeli Altay Mezarları yerel Altay evlerinin bulunduğu yerde mola verip belgesel çekiyoruz. Aktay dağları zirvelerinin eteğindeki köyler sanki bir tabloyu andırıyor tarihi ipek yolu üzerindeki 390 yıllık bir köyünden geçiyoruz köydeki tarihi ipek yolu han ve kervansarayı Anadolu mimarisine çok yakın Yeniden kadın nehri vadisine geliyoruz. Ruslar kati dese de Altay’ca kadın nehri Altay dağlarının zirvesinden doğan bu nehir önce Orhon ırmağı yakınlarından Moğolistan’dan doğan çua nehri ile buluştuğu yere geliyoruz muhteşem manzara göz ve gönül ziyafeti sünüyor. Kadın nehri daha sonra. Altay dağlarındaki altın gölünden doğan erkek anlamına gelen Bey ırmağı ile Karay Altay cumhuriyetinde buluşmasını Altaylı rehberimiz atıcı nın verdiği bilgiye göre kutsal bir birleşme ve evlendikten sonra çocuk çoluğa karışıp. Dünyanın en uzun nehirlerinden birini oluşturarak Op veya Rusça Obi adını alarak 5000 km yol kat ederek kuzey buz denizine dökülüyor. Altay dağlarında. Rus lider Putin’in de yazlık bir dinlenme malikânesi olduğunu öğreniyoruz . Dünyanın saygın gezi dergilerinden Neysınıl coğrafik DERGİSİ bölgeyi dünyanın on manzaralı yolu olarak tanımlıyor.



18 bin yıllık kaya resimleri



Türk tarihinde kaya resim ve yazıtları önemli. Altay dağları zirvesine yakın bir bölgeye geliyoruz 18 bin yıl önceki döneme ait kaya yazıtları nın olduğu yerdeyiz. Yaşlı bir Altaylı rehber kayalara çizilen resimleri bizlere anlatarak Altay Türkleri tarihi ile ilgili bilgi veriyor resimler 1912 yılında bir Rus arkeolog tarafından bulunmuş. Her geçen gün yok olan ve 6000 bin resimler mutlaka koruma altına alınmalı.

Akşam olmak üzere Altay dağlarının zirvesi karlı nehir kenarında muhteşem manzaralı bir yerde ahşap otelimize geliyoruz .