Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nden Öğrenci Ailelerine Ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik yüz akı projesi olan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, pandemi sürecinde hizmet vermeye devam ediyor. Korona virüs tedbirlerine uyarak gerçekleştirilen eğitimlerin yanında öğrencilerin evlerine ziyarette bulunuluyor.

MERKEZ’DE EĞİTİM GÖREN 70 ÖZEL ÖĞRENCİ ZİYARET EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17-35 yaş aralığında bulunan engellilerin eğitime, sosyal hayata ve işgücü piyasasına katılımına destek olmak adına, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde üç yıldan fazla süredir hizmet sunmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek pandemi sürecinde de yüz yüze bireysel eğitimleri devam ettirdi. Ayrıca, korona virüse karşı alınması gereken önlemlere riayet edilerek, Merkez’de eğitim gören 70 özel öğrencinin ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

AİLELER İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Psikolog ve çocuk gelişimci eşliğinde evlerinde ziyaret edilen özel gereksinimli bireylerin sorunları dinlendi, ailelerin talepleri alındı ve çözüme kavuşturuldu. Ziyaretlerde ailelerin ve öğrencilerin genel durumu görüşülüp değerlendirildi. Ziyaret esnasında ihtiyaç sahibi aileler tespit edilip, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne yönlendirildi.

YENİ ÖĞRENCİLERLE TANIŞILDI

Yakın zamanda irtibat kurulan 25 yeni öğrencinin aileleri ile yapılan görüşmeler esnasında, özel gereksinimli bireylerin genel özellikleri tespit edildi ve bu tespitlere göre engelli bireyler merkezdeki atölyelere yönlendirildi. Psikolog ve çocuk gelişimciyle özel görüşmek isteyen aileler, randevu sistemiyle merkeze davet edildi.





















