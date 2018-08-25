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Cemil Meriç Öğrencilerinin Sinema Keyfi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, İzmit NCity AVM sinemasında eğitmenleriyle birlikte film izlediler.

Cemil Meriç Öğrencilerinin Sinema Keyfi

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:29

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Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriliyor. Merkezde kurs derslerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerde düzenleniyor. Cemil Meriç eğitim alan 80 öğrenci, eğitmenleriyle birlikte İzmit NCity AVM sinemalarında Christopher Robin filmini keyifle izledi.

 


HEP BİRLİKTE SİNEMAYA GİTTİLER

Cemil Meriç öğrencileri merkezdeki kurs derslerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle hep birlikte eğleniyorlar. Daha önce Doğal Yaşam Parkını gezen öğrenciler bu kez de eğitmenleriyle birlikte İzmit NCity AVM’de film izledi. Film öncesi patlamış mısırlarını alan öğrenciler heyecanla Christopher Robin filmini izledi.

 

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.

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