Cemil Meriç’te Duygusal Babalar Günü Kutlaması





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engelli öğrencilere hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrencileri için Babalar Günü’ne özel program gerçekleştirdi. Babalarıyla ilgili soruları cevaplayan öğrenciler, birlikte yaşadıkları duygu yüklü anları paylaştı. Öğrencilerin babalarına olan duygual cevapları yürekleri ısıttı.

BABALARINA DAİR SORULAR SORULDU

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında faaliyetlerine başlayan ve açıldığı günden beri yüzlerce engelli öğrencilere hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrencilerine Babalar Günü’ne özel sorular yöneltti. Soruları cevaplandıran öğrenciler, babalarına yönelik duygularını ve onlarla birlikte yaşadıkları özel anları anlattı.

BABALARIYLA NASIL VAKİT GEÇİRDİKLERİNİ ANLATTILAR