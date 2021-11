Cemil Meriç’te Kışlıklar Hazır

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, kış ayı için hazırlıklarını tamamladı. Sonbahar etkinliği kapsamında bir araya gelen öğrenciler, birbirinden lezzetli kışlıkları eğitmenleriyle birlikte hazırladı. Ürünlerin temin edilmesinden son işlemin yapılmasına kadar her basamağında emek harcayan öğrenciler keyifli bir hafta geçirmedin tadını çıkardı.

UYGULAMALI ETKİNLİK

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen sonbahar etkinliği kapsamında kışa hazırlık adı altında uygulama yapıldı. İlk olarak öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde kış için yapacakları ürünlerin listesini çıkardı. Daha sonra malzeme listesi hazırlayarak alışverişe çıkan öğrenciler, markete gidilerek bağımsız yaşam becerileri adı altında alışveriş yaptı. Kendi başına hareket etme becerisi kazandırmayı hedefleyen bu etkinlikte, öğrenciler bireysel olarak alışveriş yapma fırsatı buldu.

HER GÜNE BİR ETKİNLİK

Her güne bir etkinliğin planlandığı kış hazırlığı kapsamında pazartesi günü ayva reçeli, salı günü peynir yapımı, çarşamba günü zeytin kurulumu, perşembe günü kışlık domates sosları ve cuma günü turşu kurumu gerçekleştirildi. Ürünlerin yapımının her aşamasında bütün öğrenciler yer alırken her etkinlik sonrası konu anlatımı yapılarak öğrencilerle birlikte etkinlik kağıtları ve resimler yapıldı.

KENDİNE GÜVENİ ARTIRMAYI AMAÇLIYOR

Sonbahar temalı pano hazırlanırken öğrencilere sonbahar mevsimi ve kış ayına hazırlık süreciyle ilgili bilgiler verildi. Sosyal becerilerin artırılmasını hedefleyen etkinlik aynı zamanda öğrencilere ‘yapabilirim’ duygusunu aşılamayı ve kendine olan güveni artırmayı amaçlıyor.