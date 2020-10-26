Cenaze Hizmetleri Personeline Etkili İletişim Eğitimi

Vatandaş memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan cenaze hizmetleri personeline etkili iletişim eğitimi verildi.

İKİNCİ EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görev yapan cenaze hizmetleri personeline yönelik olarak Ocak ayında düzenlenen “Cenaze Hizmetlerinde Vatandaşla Etkili İletişim” konulu eğitimin ikincisi düzenlendi.

NİTELİKLİ HALKLA İLİŞKİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan “Otobüs şoföründen zabıtaya, Belediyenin halkla temas eden bütün ekipleri vatandaşla ilişkiler konusunda özel eğitim programına tabi tutulacak. Halkla ilişkilerin niteliği geliştirilecek, etkinleştirilecek” beyanına istinaden düzenlenen eğitimde vatandaşla iletişiminin daha etkili olması amaçlandı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde daha kaliteli hizmetler sunmak, yapılan işin zorluğundan dolayı yaşanan sıkıntıları azaltabilmek hedeflendi.

İLETİŞİM BİLGİSİ