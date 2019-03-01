Cenaze Hizmetleri Ücretsiz Taşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, verdiği ücretsiz hizmetlerle acılı ailelerin yanında oluyor. Bugüne kadar cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, mezarlarının kazılması, defnedilmesi gibi birçok konuda acılı ailelere ücretsiz hizmet veren Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, cenazesi olan vatandaşın eş dost ve akrabalarını da mezarlara ücretsiz götürerek vatandaşlardan takdir alıyor.



‘Cenaze Hizmetleri’ adıyla vatandaşlara ücretsiz hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yakınlarının vefatında onların yanında olmasını sağlıyor. Acılarını paylaşmak ve hizmet etmek maksadıyla cenazelere gelen eş dost ve akrabaların cenaze evlerinden mezarlıklara ve köylere getirilip götürülmesi amacıyla 2018 yılında 2 bin 303 adet otobüs tahsis etti.

4 SENEDE 13 BİN OTOBÜS TAHSİS EDİLDİ

Acılı günlerinde vatandaşların yanında olan ve cenaze yakınlarını mezarlıklara götürüp getiren Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ile yaptığı iş birliği ile 2014-2018 yılları arasında toplamda 12 bin 805 adet belediye otobüs tahsis ederek acılı ailelere de maddi ve manevi olarak destek verdi.

TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ

Cenaze haberini alır almaz hemen cenaze evini arayan Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Taziye Ekibi’, cenazenin yakınlarına başsağlığı diledikten sonra yapılacak olanları tespit ediyor. Daha sonra ekip, acılı ailelerin evine giderek cenazenin yıkanmasından defin işlemlerine kadar bütün hizmetleri ücretsiz olarak yerine getiriyor. Cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, nakil edilmesi, cenaze evine ulaşım desteğinin sağlanması, yemek desteği, mezarlarının kazılması ve defnedilmesi konularında ücretsiz hizmet veren Mezarlıklar Müdürlüğü, son olarak cenaze sahibi ailenin eşi dost ve akrabalarını da mezarlıklara ücretsiz getirip götürüyor.

CENAZE HİZMETLERİ’NDEN YARARLANMAK İÇİN…

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nden mezarlık ve cenaze hizmetleri konusunda hizmet almak isteyen vatandaşlar, ‘188’ nolu ‘Cenaze Hizmetleri’ telefonunu arayarak hizmet alabiliyor. ‘Cenaze Hizmetleri’nden yararlanmak isteyen vatandaşların defnedilme işlemlerini başlatabilmesi için “Ölüm Belgesi’ni ibraz etme zorunluluğu bulunurken hizmetlerin tümü ücretsiz olarak veriliyor.