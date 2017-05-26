Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Tesisi

Cenaze Hizmetlerinin tek bir noktada toplanarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi amacıyla Çayırova Mezarlığı karşısında bulunan Belediye Hizmet alanına modern bir tesis kazandıran belediye, inşaat çalışmalarını kısa bir sürede tamamlayarak hizmete açtı. donanımlı yapısıyla, artan ilçe nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet vermeye başlayacak olan tesis 2 500 metrekare alan içerisinde bay ve bayan olmak üzere; 2 cenaze yıkama yeri, 6 morg, otopsi ve taziye alanlarının yanı sıra 100 araçlık açık otoparkıyla ilçe halkına ferah ve kullanışlı bir ortam sunuyor.

Doğumdan Ölüme Kadar Vatandaşımızın Yanındayız

Programın açılış konuşmasını yapan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, sosyal belediyeciliğe ağırlık vererek ilçe halkının iyi gününde kötü gününde de yanında olduklarını ifade etti. Demirci: “Doğumundan ölümüne günlük hayatta hep ilçe halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün burada bunun bir örneğini sergiliyoruz. Hepinizin malumu mevcut bina oldukça yetersizdi, değişen ve gelişen Çayırova’mıza yakışır modern, ferah donanımlı bir cenaze ve mezarlık hizmetleri tesisine ihtiyacımız vardı. 2500 m2 alanda 400 m2’ye üzerine kurulan projemizi gerçekleştirdik. Ferah taziye alanıyla bay, bayan cenaze yıkama yerleriyle son teknoloji morglarıyla ( 6 adet ) otopsi yeri, otoparkı ve güzel peyzajıyla ilçemize çok önemli bir tesisi kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel eserde emeği geçen mühendisinden ustasına, mütahitinden tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor selam ve saygılarımı sunuyorum. Tesisimiz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Çayırova Daha Yaşanılabilir Bir Kent Olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yaptığı konuşmasında, “belediyecilik hizmetinde sınır yok, en güzel hizmet vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, hemşerilerimizin mutluluğu ve huzuru için ne gerekiyorsa, vatandaşlarımızın görüşlerini alarak ona göre icraatlarımızı şekillendiriyoruz. Alt ve üst yapısıyla, cadde ve sokaklarıyla modern tesisleriyle Çayırova’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için hükümetimizin de desteğiyle güzel işlere imza attık. Çayırova’nın en önemli sorunu olan hastane için gerekli adımları attık. 2017 yatırım planında Çayırova Devlet Hastanesi çalışması başlayacak ve çok kısa sürede hizmete açılacak. Burada toplanmamıza vesile olan bu güzel tesis için Çayırova Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çayırova’ya yakışır bir tesis olmuş, hayırlı olsun” dedi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hacer Banu Çürüksulu Demir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.







