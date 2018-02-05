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Çenesuyu’nun ünü ülke sınırlarını aştı

- Evliya Çelebi'nin ''Ab-ı Hayat'' olarak betimlediği Çenesuyu, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve KKTC’ye ihraç ediliyor

Çenesuyu'nun ünü ülke sınırlarını aştı

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:02

  Evliya Çelebi'nin ''Ab-ı Hayat'' olarak betimlediği Çenesuyu'nun ününün son dönemde yapılan yatırımlarla ülke sınırlarını aştığı, 4 yıllık süreçte 25 milyonluk yatırım gerçekleştirilerek Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve KKTC’ye ihraç edildiği bildirildi.

Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin iştiraklerinden Çenesuyu AŞ'nin bir yandan yatırımlarla büyümeye devam ettiği diğer taraftan da üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağladığı kaydedildi.

''Derince’nin en önemli markası olan Çenesuyu, yeni yatırımlarla dev bir tesise dönüştü.'' ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

''Yeni makine alımı, fabrika alanının genişletilmesi, ilçenin ticari hayatına katkı sunmak adına yapılan girişimlerle büyüyen Çenesuyu, sponsorluk faaliyetleri ve yerel kalkınma projelerine özgü bir model oluşturuyor. Osmanlı’dan günümüze uzanan damak tadı ve marka değeri ile Marmara Bölgesi’nin önde gelen firmaları arasında yer alan Çenesuyu’na son dört yıllık süreçte önemli yatırımlar gerçekleşti. Bu süreçte ilk olarak saatte 45 bin pet şişe kapasiteli yeni makine alımı yapıldı. Dolum tesislerinin arazisi de 2 bin metrekare artırılarak fabrika alanı iki katına çıkarıldı. Çenesuyu’nu piyasanın öncü firması haline getirmek için 5 litrelik üretim kapasitesi yapılan yatırımla saatte 7 bin 400 şişe kapasiteli yeni makine alımı daha yapıldı. Gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarıyla Çenesuyu AŞ'de aynı zamanda elektrik ve hammadde tasarrufu da sağlanmış oldu. Yapılan yaklaşık 25 milyon lira tutarındaki yatırımla daha da büyüyen Çenesuyu, ülke sınırlarını aşarak Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç edilmeye başlandı.''



AA
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