Çerkesler 155. Yılında Atalarını Andı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen program ile Çerkes kökenli vatandaşlar, Çarlık Rusya’sı tarafından Kafkasya’dan 1864 yılında sürgün edilen ve büyük bölümü yollarda hayatını kaybeden atalarını andı.

Çarlık Rusya'sı tarafından 155 yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına gönderilen Çerkes vatandaşların sahile çıktığı Kandıra İlçesi Babalı Sahili'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tören düzenlendi. Törende Çerkes vatandaşlar, Çarlık Rusya’sı tarafından sürgünde ölen atalarını andı.



155 YILDIR DİNMEYEN BİR ACI

Çarlık Rusya’sı 1864 yılında bütün Kafkasya’daki milli mücadele hareketleriyle mücadeleyi, PAN-SLAVİZM politikasından SOYKIRIM politikasına dönüştürüp kanlı bir şekilde bastırır, Kafkasya’yı tahakküm altına alır. Rusların Kuban vadisine gitmek, Çar ordusuna katılmak ve Hıristiyan olma seçeneklerini reddeden Çerkesler, ülkelerinden sürgün edilir. 155 yıl önce sürgün edilen Çerkesler, gemilerle Anadolu’nun Karadeniz kıyılarına ulaşmaya çalışır. Açlık, hastalık, gemilerin donanımsal yetersizlikleri hikâyeyi ölüm yolculuğuna dönüştürür. Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla başa çıkmayan birçok gemi Karadeniz kıyılarında batar. Kocaeli’nin Babalı sahiline ulaşan birçok insan da hastalıklarıyla başa çıkamayıp yaşam mücadelelerini kaybeder.

GENİŞ KATILIM

Törene; Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atcı Nergis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Samsun, Bursa, Ankara, Sivas, Düzce ve Bolu’dan vatandaş katıldı.



İLK PROGRAM MEZARLIKTA

İlk anma programı Karaağaç Tarihi Mezarlık'ta gerçekleştirildi. Çerkes vatandaşlar ölen ataları için dua edip, mevlit okudu. Ardından Babalı Köy Camiine geçildi. Köy camisi önünde düzenlenen törende konuşmalar yapıldı.







SOYKIRIMA UĞRAMIŞ BİR MİLLETİN ÇOCUKLARIYIZ

İlk konuşmayı gerçekleştiren Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci; "100 yıllık savaşların ardından sürgün edilip soykırıma uğramış bir milletin çocuklarıyız. Bugün burada anayurdumuzdan sürgün edilen atalarımızı anmak için bir aradayız. Bu acıyı unutturmamak için her yıl burada toplanıyoruz. Yüreğimizdeki ateş 155 yıldır yanıyor ve yanmaya devam edecek. Kocaeli Babalı sahili atalarımızın geldiği ilk yerdir. Ve burası bizim için Türkiye'de tek olan sit alanıdır. Bu programı yaparken desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın burada bir anıt yapılması için söz verdi. İnşallah seneye anıt bitmiş ve anma programımızı bu anıtta yaparız. Amacımız bizim yaşadığımız acıların bir kez daha yaşanmamasıdır" dedi.







ACILAR BİR KEZ DAHA YAŞANMASIN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak; "Türkiye bir kültür mozaiği ve siz bu mozaiğin en önemli parçalarından birisiniz. 155 yıl önce yaşanan acıların bir kez daha yaşanmamasını istiyoruz. Ülkemiz birçok savaş görmüş bir ülke. Yıllarca süren savaşlarda Ensar olmuş bir milletiz. Sizde bu ülkenin en önemli parçasısınız” ifadesini kullandı.



SÜRGÜNLER DEVAM EDİYOR

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz; "Bugün acılarınızı paylaşmak için buradayız. Geçmişte atalarımız büyük bedeller ödedi. Allah mekânlarını cennet etsin. Onların ödediği bedel bugün ülkemizde barışın ve kardeşliğin temeli olmuştur. Bugün ülkemiz mazlumlara hala kucak açıyor. Sürgünler devam ediyor. Bir damla petrolü, insan kanına değişmeyen bir zihniyet sürgünlere neden oluyor. Dün Karadeniz'de yaşanan ölümler bugün Akdeniz'de yaşanıyor. Bizim üzerimize düşen tarihte yaşadığımız acılarımızı gençlerimize aktarmaktır" açıklamasında bulundu.







AKDENİZ’DE YAŞAM MÜCADELESİ

Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atcı Nergis; "Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Atalarımızın izlerini taşıyan bu bölgenin sit alanı ilan edilmesi ve bir anıt alanı oluşturulması bizim için önemli. Bugün yaşadığımız topraklar hala mazlumları konuk ediyor. Atalarımızın Karadeniz'de verdiği yaşam mücadelesini bugün Akdeniz sahillerinde görüyoruz. Atalarımızdan kalan mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Bizden sonra burada gençlerimiz atalarımızı anmaya devam edecek" dedi. Konuşmaların ardından toplu iftar yapıldı.







MEZAR TAŞI NÖBETİ TUTULDU

Binlerce Çerkes vatandaş, 155 yıl önce atalarının sığındığı mağara ve anıt mezarlara meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Denize çelenk ve kırmızı karanfiller atıldı. Meşaleler yakılıp sahile bırakıldıktan sonra sürgün ateşi yakılarak çevresinde ‘Mezar Taşı Nöbeti' tutuldu. Atalarının 155 yıl önce sığındığı mağaraya da karanfiller bırakıldı.