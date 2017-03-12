Çerkeşli uygun adım 1-2

İkinci Amatör Küme H Grubunda Gebze Metin Oktay Stadında oynanan karşılaşmada 41 Karadeniz Sportif ile Çerkeşlispor karşı karşıya geldi. İki takım adına da önem taşıyan karşılaşma nefesleri keserken kazanan Çerkeşli oldu.

15 PUANA YÜKSELDİ

İkinci Amatör Küme H Grubunda Metin Oktay Stadında oynanan karşılaşma nefesleri kesti. 41 Karadeniz Sportif ile Çerkeşlispor zorlu bir maça imza atarken kazanan Yaşar Özgeldi’nin öğrencileri oldu. Bu sezon ligde iyi işler çıkaran Çerkeşlispor yine kayıp vermezken sahadan 2-1’lik skorla galip gelmeyi başararak gruptaki puanını 15 yaparak 5’te 5 yapmayı başarmış oldu. Çerkeşlispor liderlik koltuğunu sağlama aldı.

ÇERKEŞLİ LİDER

İki takım adına da önem taşıyan karşılaşmada zorlu mücadele nefesleri keserken izleyenler keyif dolu anlar yaşadı. Grupta çıkışa geçmek isteyen 41 Karadeniz Sportif’in çabası puan almaya yetmezken Çerkeşlispor bu hafta da kayıp vermedi. Alınan skordan sonra Çerkeşli 15 puana yükselirken 41 Karadeniz Sportif ise 3 puanda kalmış oldu. Haftaya Çerkeşli grubu BAY geçirecek, 41 Karadeniz ise Çayırova Gümüş deplasmanına çıkacak.