GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çerkeşli uygun adım 1-2

Çerkeşli uygun adım 1-2

Çerkeşli uygun adım 1-2

12 Mart 2017 Pazar 18:10

İkinci Amatör Küme H Grubunda Gebze Metin Oktay Stadında oynanan karşılaşmada 41 Karadeniz Sportif ile Çerkeşlispor karşı karşıya geldi. İki takım adına da önem taşıyan karşılaşma nefesleri keserken kazanan Çerkeşli oldu.

15 PUANA YÜKSELDİ

İkinci Amatör Küme H Grubunda Metin Oktay Stadında oynanan karşılaşma nefesleri kesti. 41 Karadeniz Sportif ile Çerkeşlispor zorlu bir maça imza atarken kazanan Yaşar Özgeldi’nin öğrencileri oldu. Bu sezon ligde iyi işler çıkaran Çerkeşlispor yine kayıp vermezken sahadan 2-1’lik skorla galip gelmeyi başararak gruptaki puanını 15 yaparak 5’te 5 yapmayı başarmış oldu. Çerkeşlispor liderlik koltuğunu sağlama aldı.

ÇERKEŞLİ LİDER

İki takım adına da önem taşıyan karşılaşmada zorlu mücadele nefesleri keserken izleyenler keyif dolu anlar yaşadı. Grupta çıkışa geçmek isteyen 41 Karadeniz Sportif’in çabası puan almaya yetmezken Çerkeşlispor bu hafta da kayıp vermedi. Alınan skordan sonra Çerkeşli 15 puana yükselirken 41 Karadeniz Sportif ise 3 puanda kalmış oldu. Haftaya Çerkeşli grubu BAY geçirecek, 41 Karadeniz ise Çayırova Gümüş deplasmanına çıkacak. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Çerkeşli Uygun Adım 1-2
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hemşerileriyle buluştu! Hemşerileriyle buluştu!
Hollanda’nın tavrını unutmayalım! Hollanda’nın tavrını unutmayalım!
Perşembe Pazarı'na akın etmeye başladılar Perşembe Pazarı'na akın etmeye başladılar
Yaman, sokak sokak geziyor Yaman, sokak sokak geziyor
Gebze’de en yeşil bayram Gebze’de en yeşil bayram
'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'' 'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI...
Yukarı Çık

Hemşerileriyle buluştu!
Hemşerileriyle buluştu!

Haberi Oku