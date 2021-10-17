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Çerkeşli–Tavşancıl Yoluna Asfalt Seriliyor

Dilovası’nın Çerkeşli Köyü ile Tavşancıl Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan Tavşancıl Sokak’ta asfalt serimi yapılıyor

Çerkeşli–Tavşancıl Yoluna Asfalt Seriliyor

17 Ekim 2021 Pazar 13:02


 

Ana güzergâhlardaki yolların kalitesini arttırarak vatandaşların konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alternatif ve kırsal kesimdeki yollarda da çalışmalar gerçekleştiriyor. Dilovası’nın Çerkeşli Köyü ile Tavşancıl Mahallesi arasındaki ulaşım sağlayan ve yol konforu bulunmayan Tavşancıl Sokak’ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde başlayan üst yapı çalışması kapsamında asfalt serimi yapılıyor.

 

YOL KONFORU KAYBOLMUŞTU

Tavşancıl Sokak, ilçe merkezinin kuzey yönünden Çerkeşli Köyü ile Tavşancıl Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlıyor. Doğal nedenlerden dolayı konforunu kaybeden yola şuan bin metrelik kısmında asfalt serimi yapılıyor.

 

BİN METRELİK KISMA 4 BİN TON ASFALT

Çalışma dahilinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yola 3 bin 800 ton PMT malzeme serimi yaptı. Bu malzeme serim sonrasında yola şu an 2 bin 300 ton bitümlü temel asfalt tabakasının serimi yapılıyor. Tavşancıl Sokağa ayrıca bin 700 ton binder asfaltta atılacak. Büyükşehir ekipleri, önümüzdeki yıl bahar aylarında bu yola aşınma asfalt tabakasını da serecek. Planlama çerçevesinde yolun bin metrelik diğer kısmında da üstyapı çalışması hedefleniyor.

 

 







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