ÇESK Basketbol Seriye Bağladı





Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün yeni kurduğu ÇESK Basketbol takımı, kuruluşunun ilk senesinde gösterdiği performansla takdir topluyor. Bu sene katıldığı ligde ilk 3 maçlık alışma evresinden sonra form tutan ÇESK Basketbol galibiyette seriye bağladı. Ligde zirve mücadelesi veren mavi yeşilli ekip Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda karşılaştığı İzmit Yıldırım Spor’u farklı mağlup etti. Çayırova halkının desteğini arkasına alan ÇESK Basketbol seyircisinin de desteğiyle maça hızlı bir giriş yaptı. Maçın kontrolünü başından sonuna kadar elinde tutan Çayırova temsilcisi rakibine şans tanımayarak 41 sayı farkla galibiyete koştu. ÇESK Basketbol ligin 8.haftasında deplasmanda Gölcük Belediyespor ile karşılaşacak.











