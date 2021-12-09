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ÇESK Basketbol Seriye Bağladı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Basketbol takımı sahasında konuk ettiği İzmit Yıldırım Spor’u 97-56 mağlup etti. ÇESK Basketbol ligde çıktığı 7 maçın 5’ini kazanırken son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

ÇESK Basketbol Seriye Bağladı

09 Aralık 2021 Perşembe 14:19




Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün yeni kurduğu ÇESK Basketbol takımı, kuruluşunun ilk senesinde gösterdiği performansla takdir topluyor. Bu sene katıldığı ligde ilk 3 maçlık alışma evresinden sonra form tutan ÇESK Basketbol galibiyette seriye bağladı. Ligde zirve mücadelesi veren mavi yeşilli ekip Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda karşılaştığı İzmit Yıldırım Spor’u farklı mağlup etti. Çayırova halkının desteğini arkasına alan ÇESK Basketbol seyircisinin de desteğiyle maça hızlı bir giriş yaptı. Maçın kontrolünü başından sonuna kadar elinde tutan Çayırova temsilcisi rakibine şans tanımayarak 41 sayı farkla galibiyete koştu. ÇESK Basketbol ligin 8.haftasında deplasmanda Gölcük Belediyespor ile karşılaşacak.







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