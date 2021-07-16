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ÇESK’ten karatede iki Türkiye ikinciliği

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) sporcuları Özhan ve Batıkan Gökbulak kardeşler, Şanlıurfa’ da düzenlenen yarışmalarda, gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldular, milli takıma girmeyi başardılar.

ÇESK'ten karatede iki Türkiye ikinciliği

16 Temmuz 2021 Cuma 15:56

 Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) yeni bir başarıya daha imza attı. Şanlıuarfa’da 56 şehir, 386 kulüp ve 1881 sporcunun katıldığı Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde ÇESK’in lisanslı karate sporcuları 2006 doğumlu tek yumurta İkizleri Özhan ve Batıkan Gökbulak kardeşler Çayırova’nın gururu oldular. Karate antrenörü Hazım Özdemir ve ÇESK yöneticileri ile Şanlıurfa’da düzenlenen müsabakalara katılan ikiz kardeşler, çifte madalya kazanarak Çayırova’nın ismini bir kez daha duyurdular.

Türkiye Ümit-Genç ve U21 Karate Şampiyonasında 63 kilo ümit erkeklerde Batıkan Gökbulak , ümit erkekler 70 kiloda Özhan Gökbulak Türkiye 2.  olmayı başardılar. Milli takıma da girmeyi başaran  sporcuların büyük dereceleri Çayırova’da  sevince neden oldu

 

Bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Batıkan Gökbulak hedefinin daha da büyüdüğünü belirtirken, Özhan Gökbulak ise gelecek sene Avrupa ve Dünya şampiyonasında yarışmak istediğini söyledi.
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