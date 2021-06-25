ÇESK’ten Yüzmede Büyük Başarı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin spor kenti Çayırova hedefi doğrultusunda daha da aktif hale getirdiği ve branş sayısını artırdığı ÇESK başarılara imza atmaya devam ediyor.

İstanbul’da düzenlenen 9-10 yaş Ulusal Gelişim Projesi yarışlarında ÇESK sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. 18 kulüp,171 sporcunun katıldığı müsabakada önemli derecelerle Çayırova'nın adını İstanbul'da duyuran sporcuların başarısı ilçede de sevince neden oldu.

Öte yandan 2021 yılı kısa kulvar 10 yaş kategorisinde Beste Kun 50 metre sırtta 37:47 ile Türkiye birinciliği derecesini geliştirirken, aynı kategoride Eymen Ata ise 50 metre serbestte 32:82 ile Türkiye birinciliği derecesini geliştirerek yeni bir rekor elde etti.

Hasan Alkan’ın başkanlığında başarıdan başarıya koşan ÇESK’in yüzme branşı Antrenörü Abdullah Çiçekoğlu nezaretinde İstanbul’da başarılı sonuçlar elde eden Beste Kun, Eymen Ata, Ahmet Ediz Yıldırım, Çınar Doğan, Elifsu Akın, Nisa Kapçık, Kerem Buğra Tunç toplamda 3 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük, 1 dördüncülük ve 3 beşincilik ile Çayırova’nın gururu oldular.









