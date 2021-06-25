banner632
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÇESK’ten Yüzmede Büyük Başarı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) sporcuları yüzme branşında büyük bir başarıya imza attı.

ÇESK'ten Yüzmede Büyük Başarı

25 Haziran 2021 Cuma 10:44

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin spor kenti Çayırova hedefi doğrultusunda daha da aktif hale getirdiği ve branş sayısını artırdığı ÇESK başarılara imza atmaya devam ediyor.

 

İstanbul’da düzenlenen 9-10 yaş Ulusal Gelişim Projesi yarışlarında ÇESK sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. 18 kulüp,171 sporcunun katıldığı müsabakada önemli derecelerle Çayırova'nın adını İstanbul'da duyuran sporcuların başarısı ilçede de sevince neden oldu.

Öte yandan 2021 yılı kısa kulvar 10 yaş kategorisinde Beste Kun 50 metre sırtta 37:47 ile Türkiye birinciliği derecesini geliştirirken, aynı kategoride Eymen Ata ise 50 metre serbestte 32:82 ile Türkiye birinciliği derecesini geliştirerek yeni bir rekor elde etti.

 

Hasan Alkan’ın başkanlığında başarıdan başarıya koşan ÇESK’in yüzme branşı Antrenörü Abdullah Çiçekoğlu nezaretinde İstanbul’da başarılı sonuçlar elde eden  Beste Kun, Eymen Ata, Ahmet Ediz Yıldırım, Çınar Doğan, Elifsu Akın, Nisa Kapçık, Kerem Buğra Tunç toplamda 3 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük, 1 dördüncülük ve 3 beşincilik ile Çayırova’nın gururu oldular.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kolye Modelleri Nelerdir? Kolye Modelleri Nelerdir?
Çiftçi, Yıl Sonu Sergisini Gezdi Çiftçi, Yıl Sonu Sergisini Gezdi
Kocaeli Turizim Çalıştay ve Şurası Başladı Kocaeli Turizim Çalıştay ve Şurası Başladı
Kullar Futbol Sahası’nda Sona Gelindi Kullar Futbol Sahası’nda Sona Gelindi
Büyükakın; ‘’Kocaeli, Turizm Kenti Olma Potansiyeline Sahip’’ Büyükakın; ‘’Kocaeli, Turizm Kenti Olma Potansiyeline...
Darıca Belediyesi’nden YKS'ye Girecek Öğrencilere Moral Yemeği Darıca Belediyesi’nden YKS'ye Girecek Öğrencilere...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kolye Modelleri Nelerdir?
Kolye modelleri kategorisi son derece geniştir. Bu genişliğe baktığımız zaman altın, gümüş, yakut,...

Haberi Oku