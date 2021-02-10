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Çeşme Başından Demen Yanına Devri Alem

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Çeşme Başından Demen Yanına Devri Alem

10 Şubat 2021 Çarşamba 10:14

Çocukluk anılarımızı yeniden yaşıyorum.
Bir fotoğraf ve video sizi alır geçmişe götürür.
Duygulanır ,derinlere dalar ,çocukluğunuzu yaşarsınız.
Çocukluk yılları unutulmaz anılarda yaşar .
Çocukluk anıları tarihi geçmişin bilgi ve belgesidir.
Anılar sözlü tarihin en önemli arşiv belgesidir .
Rahmetli Kandaz Hasan dedemin hatırası çeşme
Taş oluğunu bizzat kendisinin yaptığı asırlık çeşme
Kardeşim Haydar Çelmeyi tamir edip videosunu yayınladı .
Çeşme’nin videosunu izlerken çocukluğumu yaşadım.
Büyük dedemle ilgili babamdan dinlediklerimi hatırladım .
Çeşme başı ve demen yanındaki anılar canlandı .
Duygulandım .
Dedemin Çeşme’sinin videosuna yaptığım yorum.
Kandazoğlu Hasan Ağa Kimdir
Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Karakışla mahallesi Kandaz Hasan değirmeni yanın da
Kandazoğlu Hasan ağa Çeşme’si
Çeşme’nin taştan oyulmuş su çanağı bizzat Hasan Ağa tarafından yapıldığı söyleniyor .
Doğum tarihi 1840
Vefat tarihi 1940
Mezarı Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen mezarlığında ruhu için El Fatiha
Çeşme`nin yapımına emeği geçen hayır sahibine teşekkür ederim





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