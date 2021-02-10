Çeşme Başından Demen Yanına Devri Alem

Bir fotoğraf ve video sizi alır geçmişe götürür.

Duygulanır ,derinlere dalar ,çocukluğunuzu yaşarsınız.

Çocukluk yılları unutulmaz anılarda yaşar .

Çocukluk anıları tarihi geçmişin bilgi ve belgesidir.

Anılar sözlü tarihin en önemli arşiv belgesidir .

Rahmetli Kandaz Hasan dedemin hatırası çeşme

Taş oluğunu bizzat kendisinin yaptığı asırlık çeşme

Kardeşim Haydar Çelmeyi tamir edip videosunu yayınladı .

Çeşme’nin videosunu izlerken çocukluğumu yaşadım.

Büyük dedemle ilgili babamdan dinlediklerimi hatırladım .

Çeşme başı ve demen yanındaki anılar canlandı .

Duygulandım .

Dedemin Çeşme’sinin videosuna yaptığım yorum.