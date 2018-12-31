Çetinkaya Kadınlar Matinesine Katıldı!

İYİ Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya, Nalan Helvacı’nın düzenlediği ‘Yeni Yıldan Önce Son Eğlence’ kadınlar matinesine katıldı. Gebze Zümrüt Düğün Salonu’nda önceki gün düzenlenen ‘Yeni Yıldan Önce Son Eğlence’ kadınlar matinesine katılan tüm konuklara teşekkür eden Nalan Helvacı, “Yılbaşı öncesi düzenlediğimiz kadınlar matinesine katılan tüm konuklara hoş geldiniz diyorum. Yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.” diyerek konuşmasını tamamladı.



KADINLARDAN DESTEK İSTEDİ

Nalan Helvacı’nın ardından konuşan İYİ Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya, “Yeni yılınızı şimdiden tebrik ederim. Yeni yılın hepimize başarı, sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini dilerim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Kahraman’ olarak adlandırdığı ve ‘Sen yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın’ diyerek önemine değindiği kadınlarımız desteği ile Gebze'ye yeni bir belediyecilik anlayışı getireceğiz.” dedi. İYİ Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya yaptığı konuşmanın ardından kadınlarla bol bol fotoğraf çektirip sohbet etti.