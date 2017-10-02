Ceviz ağacına uzanırken canından oldu

02 Ekim 2017 Pazartesi 13:55
Olay, İzmit Dünya Bankası Kalıcı Konutları 26. Ada’da meydana geldi. Motor Piston fabrikasından emekli 79 yaşındaki Nuri Yaldız, evinin camından ceviz ağacına uzandığı esnada dengesini kaybetti ve 2. kattan beton zemine düştü. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Hızla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. 3 çocuk babası Yaldız'ın cenazesi öğle namazını müteakip Ayaztepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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