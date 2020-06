Çevre Bakanı Murat Kurum’un Kocaeli’ye verdiği sözlerin takipçisi olalım

Makale Yazdım Gebze Gazetesi ve gazete Gebze de Çevre ve şehircilik Bakanı Sn Murat Kurumun Kocaeli ziyareti ile ilgili yazdığım ayrıntılı makalelerimi sizlerle paylaşıyorum.Gebze gazetesin deki makalemhttp://www.gebzegazetesi.com/cevre-bakani-murat-kurumun-kocaeliye-verdigi-sozlerin-takipcisi-olalim-makale,4263.htmlGazete Gebze’deki makalemhttps://www.gazetegebze.com.tr/cevre-bakani-murat-kurumun-kocaeliye-verdigi-sozlerin-takipcisi-olalim-makale,1298.htmlKocaeli’nin de ilk kez ilimizi yakından ilgilendiren sorunlar yerinde incelenip deyim yerinde ise fotoğrafı çekilmiş oldu. Gebze Gazetesi ve Devri alem belgesel TV programı olarak Sayın bakanın Kocaeli gezisini yakından takip edip, bakan beyin Kocaeli’ye verdiği sözleri kayıt altına alarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya çalıştım. Bakan Kurum’un katılımıyla, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde Kocaeli İl Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Cemil Yaman, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dışındaki 11 ilçe belediye başkanı, bakanlık, valilik ve Büyükşehir bürokratları katıldı. İzmit Bekediye Başkanı da Davet Edilmeliydi Keşke CHP’li İzmit belediye başkanı Fatma hanım da bu toplantıya katılıp İzmit’in çevre ve şehircilik sorunları ile ilgili sayın Bakana temsil ettiği İzmit halkı adına bir rapor verip görüş ve önerilerini paylaşsaydı.Türkiye’nin her bakımdan çok önemli ili olan Kocaeli bu güne kadar hak ettiği değer verilmedi. Sayın Çevre bakanını Kocaeli gezisi her bakımdan çok önemli. Devlet adına Kocaeli halkına verdiği sözleri takip edeceğiz. Kocaeli, devlete 40 verip bir alıyor. Devlet hizmetinden tam anlamı ile yararlanamıyor. Kocaeliyi İzmit merkezden ibaret gören İzmit lobisi yüzünden Gebze Bölgesi İstanbul’un sanayi çöplüğü ve arka bahçesi oldu. Kandıra bölgesi gelişmedi. Kocaeli, Karadeniz sahillerine açılıp Kefken’de Kocaeli-Karadeniz ilçesi kurulmadığı için Kocaeli’nin Karadeniz sahilleri bakımsız ve sahipsiz. Karadeniz’in en güzel adası Kocaeli Kefken adası rantçıların boy hedefi. Kocaeli Karadeniz sahilleri İstanbul’da ki belediyelerin tesisleri ile kaplandı. Birlik ve beraberlik önemli Kocaelili ilgili, yetkili ve siyasetçiler birlik ve beraberlik için de olmadığı için Türkiye’nin marka kayak tesislerine sahip Kartepe Dağı ve doğal güzelliklerine uzaktan bakıyoruz. Birileri bu dağı ele geçirdi. Trabzon Vakfıkebir, Ordu ve Alanya’da hiç ilgisiz yerlere teleferik kurulurken, Kartepe’ye bir teleferik yapılamadı. Kocaeli ile ilgili yazılacak çok şey var. Zararın neresinden dönülürse kardır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un Kocaeli ve ilçelerini yakından gezip görmesi bizleri umutlandırdı. Bakan beyin verdiği sözlerin takipçisi olalım. Bu konuda bir çalışma gurubu oluşturup, verilen sözlerin ve yapılan işleri yakından takip edelim.Çevre bakanını Kocaeli gezisine ulusal ve bölgesel basında geniş yer verdi. Programla ilgili basında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum.BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZÇevre Bakan Murat Kurum, kongre merkezinin fuaye alanında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sanayi ve emek şehri Kocaeli’nin projelerini görüştüklerini söyleyen Bakan Kurum, “Belediye başkanlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sorunlarını istişare ettik. Kocaeli’de geçmişte çok büyük acılar yaşadı. 1999’dan bu yana depreme hazırlıklı bir şehir için kararlı bir dönüşüm yapılıyor. Ülkemiz iklim değişikliğinin etkilerini net bir şekilde hissediyor. Derelerin taşması, aşırı yağışlarda vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Bize düşen topyekün hareket etmektir. Vatandaşlarımızla hep birlikte hareket ettik. Virüs sürecinde dünyaya örnek olan bir süreç izledik. Deprem ve iklim değişikliği noktasında belediyelerimizin aynı birlikteliği göstermelerini bekliyorum.İLK KAZMA EKİMDEDepremle ilgili Kocaeli’deki her ilçede çalışmalar yapıyoruz. Körfez’de 1.300 rezerv konut yapacağız. 97 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek. Bu konutları Barbaros, Kabakoz ve Derince Deniz Mahallesi’ndeki vatandaşlarımıza sunacağız. Ekim ayında rezerv konutların ihalesini yapacağız.DENİZ MAHALLESİDerince Deniz Mahallesi’ndeki vatandaşların yerinde dönüşüm teklifini de değerlendireceğiz. Vatandaşımızın rızası ile projelerimizi yapacağız. Deniz Mahallesi’ndeki proje vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda, Derince ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından 3 ay içinde yapılacak. Projenin tamamlanması ile birlikte mahalle sakinleri ister yerinde dönüşüm yapar ister Körfez’de yapılacak rezerv alana gider” dedi.CEDİT, BÜYÜKŞEHİR’DEİzmit Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm ile ilgili açıklama yapan Kurum, “Cedit Mahallesindeki dönüşüm projesini alıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri zordur. İlçe belediyelerinin bunu yapması takdir edersiniz ki zor. Büyükşehir Belediyesi ve bakanlığımız vatandaşımıza vermesi gereken desteği verecek. Kat sayısını azaltacağız ve örnek bir dönüşüme imza atacağız, Burada TOKİ 1.150 konut inşa edecek” dedi.HACIHIZIR’DA RİSK KALKIYORİzmit’te büyük tartışmalara neden olan Hacıhızır ve Veliahmet mahallelerindeki riskli alan ilanları ile ilgili de konuşan Murat Kurum, “Hacıhızır Mahallesi’ndeki riskli alanın kaldırılmasını istiyorlar. Riskli alan ilanını temmuz ayında kaldıracağız. Veliahmet Mahallesi’ndeki planlama da devam ediyor. KANDIRA'DA DÖNÜŞÜMGölcük Denizevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm konutlarının yapımının devam ettiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Örnek bir çalışma var. Merkez Mahallesi için de talepleri alıyoruz. Talepler doğrultusunda bir çalışma yapıyoruz. Derince'de dönüşüm çalışması başladı. 410 konut Yenikent'te devam ediyor. Kandıra Akdurak Mahallesi'nde vatandaşlarla görüşmeleri başlatacağız. Büyükşehir ve Kandıra belediyeleri ve bakanlığımız birlikte yapılacak. Büyükşehir ve Kandıra belediyeleri ve bakanlığımız birlikte yapılacak.GEBZE’Yİ TAŞIYACAĞIZGebze bölgesinde, ilçe içinde kalan sanayi kuruluşlarını dışarı alacağız. 100 bin metrekarelik bir alanda sanayi bölgesi yapacağız. Buraya şehir içindeki sanayi kuruluşlarını taşıyacağız. Sanayi esnafına ve müşterilerine daha kaliteli hizmet verilecek. Depreme dayanıklı yeni konutlarımızı üretiyoruz. Kuralarımızı çektik ve hızlı bir şekilde konutlarımızı yapacağız.MİLLET BAHÇELERİ YILSONUNDA BİTECEKHer ile bir millet bahçesi sözümüz var. Kocaeli’de devam eden 9 millet bahçesi var. Bitince 9 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız. 2 tanesini Büyükşehir yapacak. Gebze’de millet bahçesinin projeleri bitti. Derince’de eski stadın alanı 17 Ağustos’ta ihale edilecek. Burada aynı zamanda pazar alanı yapacağız. Gölcük’te 18 Ağustos’ta, Dilovası’nda 18 Ağustos’ta ihaleler yapılacak. İzmit’in millet bahçesini fuar alanına yapacağız. Bunu da bakanlığımız üstlenecek. En kısa zamanda ihaleye çıkılacak ve bitirilecek. Körfez Millet Bahçesi çalışması devam ediyor. Gebze Hünkar Çayırı çok önemli bir alan. Buraya çok önemli bir millet bahçesi kazandıracağız. Bölge bu çalışma ile ihya olacaktır. 7 gün 24 saat insanlar alandan yararlanacak.YÜRÜYÜŞ YOLU İÇİN 20 MİLYONLUK YATIRIMİzmit Yürüyüş Yolu’nda iyileştirme yapacağız. Tüm cepheleri değiştireceğiz. 20 milyon bedelli bir çalışma. 10 milyonu hibe, 10 milyonu kredi ile yapılacak. Şehir merkezinde çok güzel bir çalışma olacak. Yürüyüş Yolu’nda tüm aydınlatma ve zeminlerinde değişim yapılacak. Otoban kenarlarındaki gürültüyü önlemek için gürültü kirliliği bariyeri projesini bu yıl bitireceğiz.İKİ İLÇEYE REKOR YATIRIMKörfez ve Derince’nin alt yapısını yenilemek için İller Bankası ile proje yapılacak. 110 milyonluk bir yatırım. İller Bankası krediyi verecek. Böylece iki ilçede alt yapı tamamlanacak. 22 atık arıtma projesi var. Mavi bayraklı plajlar var. Daha yeşil ve yaşanabilir bir Kocaeli için çalışıyoruz.YENİ DİLOVASI GELİYORDilovası Kömürcüler OSB’nin taşınacağını seçim öncesi söyledik. Bu alanda artık kömürcülük faaliyetlerinin yapılmaması için adımları atıyoruz. Temmuz ayında yeni bir planlama yaparak Tavşancıl’ın üstünde kamulaştırma sürecini başlattık. Kocaeli ve Dilovası’na yakışır bir çalışma yapacağız. 1.500 konutun ihalesini bu yılın sonuna kadar yapacağız ve önümüzdeki yıl da etaplar halinde konutları teslim edeceğiz. Önümüzdeki yıl o alanın taşınmasına başlayacağız. Vatandaşımızın rızasını alarak dönüşüm projesini başlatacağız. 50 milyon lira kamulaştırma parası aktaracağız. Büyükşehir bizim adımıza kamulaştırma yapacak” dedi.(27 Haziran 2020. Özgür Kocaeli Gazetesi )Evet, Çevre ve Şehircilik bakanımız Sayın Murat Kurum’un Kocaeli hakkına verdiği sözler medya da geniş şekilde yer aldı. Kocaeli’nin en önemli gazetesinden yaptığımız alıntı ile tarihe not düştük. Verilen sözleri, Kocaeli kamuoyu olarak yakından takip etmek hepimizin görevi. Sayın bakana Kocaeli’ye verdiği önemden dolayı teşekkür eder, verilen sözlerin daha önce verilen sözler gibi unutulmamasını kamuoyu adına istiyor ve bekliyoruz.