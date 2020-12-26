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Çevre Bakanı ve Kocaeli'de Şehircilik Sorununun Çözümü

Gazetemizin kurucusu ve Devri alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugün yayımlanan makalesini sizlere sunuyoruz..

Çevre Bakanı ve Kocaeli'de Şehircilik Sorununun Çözümü

26 Aralık 2020 Cumartesi 14:23

  Kocaeli bölgesinde, çevre ve şehircilik açısından büyük sorunlar yaşanıyor. Marmara ve Karadeniz ile Sapanca Gölü'ne kıyısı olan dağlar, yaylalar, köyler ve sahilleri ile Kocaeli, çok önemli bir ilimiz. 

Kocaeli, her bakımdan çok önemli bir il olmasına rağmen çok büyük çevre ve şehircilik sorunu yaşıyor.

Dün Gebze’ye gelen Çevre Bakanı Sayın Kurum ve diğer yetkililere hitaben yazdığım makalelerde Kocaeli’nin, İzmit Körfezi sahilindeki çarpık kentleşmeden kurtulması için Karadeniz sahillerine açılması gerektiğini yazmıştım.
Kefken'e, Kocaeli Karadeniz ilçesi kurulması ve İzmit Körfezi sahilindeki yoğunluğu, özellikle yaşlı ve emekli nüfusu Karadeniz sahiline kaydırıp, şehrin yükünü dağıtması gerektiği üzerinde görüş ve önerilerde bulunmuştum.
Kocaeli il yöneticileri, Sakarya ilinden örnek alarak Sakarya’nın Karadeniz sahilindeki Karasu ve Kocaali  ilçelerini gezip, bu bölgeleri görmeli, Kocaeli Karadeniz sahillerini yeniden düzenlemeli.

Bu konuda bir çok yazı kaleme aldım ve Kefken'e neden Kocaeli Karadeniz ilçesi yapılması gerektiğini gündeme taşıdım, bu konuda yazdığım makaleleri sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4354&t=makale

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2020/06/29/cevre-bakani-kuruma-kocaeli-mektubu/amp/

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Bakan Kurum Kocaeli'de 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Kocaeli’de  inceleme yaptı. Bakan Kurum Kocaeli'de sabah 11.00’de Gebze eski askeri kışla alanında yapılacak Millet Bahçesi bölgesini ziyaret etti. Burada Bakan Kurum'a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de eşlik etti. Bakan Kurum’un daha sonraki programı ise 12.00’de Derince Millet Bahçesi'nde fidan dikimi yaptı. Kurum son olarak saat 16.30’de Kocaeli Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyip, gündemi değerlendirdi.
Bu makaleyi Bakan Kurum'un Kocaeli ziyareti öncesi yazdığım için, Çevre Bakanı'nın Kocaeli ziyareti ile ilgili daha sonra geniş bir yazı kaleme almak istiyorum.

Sosyal Medyada Yaptığım Paylaşım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Kocaeli’ye gelişi ile ilgili dün sosyal medya sayfamda  bilgiler ve daha önce yazdığım makalelerimin lingini paylaştım.
Bakan Kurum, Gebze ve Derince Millet Bahçelerinde inceleme yaptıktan sonra basın toplantısı düzenledi.  Bakan Bey'in Kocaeli gezisi ve basın toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi yarın paylaşacağım.
Gebze Millet Bahçesi ve Kocaeli’de  yaşanan çevre katliamı  ile  ilgili daha önce yazdığım makalelerimi ve sosyal medyamdan yaptığım paylaşımı köşeme alıyor, bir kez daha okumanızı istiyorum.

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Gebze Askeri Kışla Millet Bahçesi ile ilgili ne yazmıştım?

Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze'de Belgeselcinin Not Defteri köşesinde konuyla ilgili dün yayınlanan makalemin linki, bu yazılarımı bir kez daha okumanızı istiyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/buyukakin-ve-buyukgozden-buyuk-hizmetler-bekliyoruz-makale,4421.html

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2020/12/22/buyukakin-ve-buyukgozden-buyuk-hizmetler-bekliyoruz/

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/buyukakin-ve-buyukgozden-buyuk-hizmetler-bekliyoruz-h34728.html

https://www.gazetegebze.com.tr/buyukakin-ve-buyukgoz-den-buyuk-hizmetler-bekliyoruz-makale,1600.html

Bakan Kurum Kocaeli'de 
Çevre Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz aylarda Kocaeli’ye gelmiş ve törenlere katılmıştı. Bakan Kurum'un Kocaeli’ye gelişi ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Gazete Gebze’de Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

Gebze Gazetesi'nde yer alan makalem 

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4265&t=makale

Gazete Gebze'de yazdığım makale 

https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1300

Akçakoca Platformu'nda yer alan makalem 

https://www.akcakocakulturplatformu.org/yazi/2050/bakanlik-hava-ve-cevre-kirliligini-onlemeli

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4385&t=makale

Çevre Bakanı Kurum'un Kocaeli Programı 

25 Aralık Cuma günü Kocaeli’ye gelen Çevre Bakanı Kurum’un programı şu şekilde:

10.00     : BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI İLE TOPLANTI
YER         : KOCAELİ KONGRE MERKEZİ
12.00     : KÖMÜRCÜLER OSB YÖNETİMİ İLE TOPLANTI
YER         : KOCAELİ KONGRE MERKEZİ
…..           : MİLLET BAHÇESİ YAPILMASI PLANLANAN ALANDA İNCELEME
16.00      : KOCAELİ VALİLİĞİNİ ZİYARET
16.30      : AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET


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