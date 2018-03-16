Çevre bilinci için eğitim veriliyor

Çevre konusunda perk çok yatırım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitmlerle de yatırımları pekiştiriyor. Çevre konusunda en önemli etkenin kirletmemek olduğu düşüncesiyle çevre bilinci toplumun tüm kesimlerine yayılıyor. Halkın çevreye karşı duyarlı olması sağlanarak bu konuda yapılacak yatırmlardan tasarruf sağlanması ve güzel bir ekosistemde yaşanılması hedefleniyor. Halka birebir ulaşabilmeleri için de muhtarlar tercih edilerek çevre konusunda bilgilendiriliyor. Muhtarlara çevreyle ilgili pek çok konuda eğitim veriliyor.

ATIK YÖNETİMİ

Atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmalarını koordineli bir şekilde yürüten, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) işbirliği ile tüm İlçelerdeki mahalle muhtarlarına çevre ve geri dönüşüm konusunda eğitim veriliyor. “Mahallemi Seviyorum Halkımı Eğitiyorum Projesi” kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri eğitim ve bilgilendirme seminerleri veriyor.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Her İlçede ayrı ayrı yapılan bilgilendirme seminerlerinde, mahalle muhtarlarına; çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve geri kazanılabilir nitelikteki atıkların (ambalaj atıkları, atık piller, kullanılmış kızartmalık yağlar, elektronik atıklar vb.) kaynağında ayrı toplanması konularında eğitim veriliyor. Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nihal Bektaş ve Arş. Gör. Mesut Tekbaş tarafından verilen eğitim seminerlerinde Mahalle Muhtarları zaman zaman söz alarak değerlendirmelerde bulunuyor.

MUHTARLAR HALKI BİLGİLENDİRECEK

İlçelerde muhtarlara yönelik yapılan eğitimlerde Arş. Gör. Mesut Tekbaş; “Çevre hepimizin ortak değeri, bu değere sahip çıkılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması adına hepimize düşen görev ve sorumlulukların icra edilmesi gerekiyor” dedi. Bu tür eğitimler, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından anaokulu seviyesinden başlayarak 7 den 70 e tüm halkımıza veriliyor. Muhtarlara verilen bu eğitimler, mahallenin ileri geleni olarak Muhtarlar tarafından vatandaşlara daha kolay aktarılması amacı ile veriliyor. Toplamda 2 hafta süren eğitimlerle tüm İlçelerimizdeki mahalle muhtarlarına çevre ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi.