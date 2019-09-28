Çevre Katliamına Sebep Olanların Vicdanlarına Sesleniyorum

Giresun Espiye Kızılkaya Maden Dağları’ndaki tarih, doğa ve çevre katliamını durdurun



Kızılkaya Maden Dağları’nda binlerce kişin tepkisine rağmen büyük bir tarih, doğa ve çevre katliamı yapılıyor. Basın ve kamuoyunda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Peri Bacaları olarak anılan Maden Dağları’ndaki binlerce yıllık tarihi geçmiş, doğal likaba bitkisi olarak bilinen yöreye özgü endemik dağ çileğinin, iş makinaları tarafından yok edilmesine neden olanlara bir kez daha kamuoyu ve tarih önünde vicdanlarına seslenerek, bu katliamı durdurmalarını bekliyoruz.



DÜNYA İKLİM ZİRVESİ’NİN TOPLANDIĞI GÜNDE KATLİAM



Amerika’da Dünya İklim Zirvesi’nin toplandığı bir günde, 550 yıllık arşiv belgelerinde Trabzon Vilayeti’ne bağlı Bayramoğlu Nahiyesi olarak bilinen Soğukpınar Beldesi’nde yaşayan binlerce insanın hayat kaynağı olan içme suları ve su kaynaklarını yok edecek, yağmur bulutlarının maden asidi olarak insanların üstüne zehir olarak yağacağı Kızılkaya’daki çevre katliamı ile ilgili çocukluk yılları bu bölgede geçmiş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan verilen sürekli basın kartına sahip 45 yıllık gazeteci ve dünyanın 80 ülkesini gezip tarih, kültür ve doğa belgeselleri çeken belgeselci olarak, kamuoyu adına başta Çevre ve Şehircilik Bakanı olmak üzere tüm ilgili ve yetkilileri göreve davete edip, bu bölge ile ilgili bilgi verip kamuoyunu aydınlatmasını istiyorum.



Başta çevre ve doğayı kendilerinden emanet aldığımız torunlarımız olmak üzere, çevre katliamına neden olanları ve susanları tarih ve kamuoyu affetmeyecek ve vicdanlarda mahkum olacaklarıdır.



KIZILKAYA MADEN DAĞLARI’NDA BELGESEL ÇEKTİK



Giresun Üniversitesi tarafından 26 ve 28 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu’na davetli olarak geldiğim. Giresun’da ayağımın tozu ile Espiye Soğukpınar Kızılkaya Maden Dağı’na giderek tarih, doğa ve çevre katliamının belgesel görüntülerini çekerek, tarihe not düşüp, zamana noterlik yaptık. Soğukpınar Belediye Başkanı’nında açıklama yaptığı belgeselden bir bölümü sizlerle paylaşıyorum.



https://youtu.be/TVpYDrya7J0



BASINDA KIZILKAYA MADEN DAĞLARI İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLER



Giresun Espiye Tarih Kültür ve Turizm Merkezi Kızılkaya Maden Dağları Belgesel Sinevizyonu’nu izleyip, bu bölgenin maden bahanesi ile açık küreme yapılarak yok olmasına sizde karşı çıkıp tarih ve doğayı korumak için destek olun.



https://youtu.be/NHs1gCYBuH4



İhlas Haber Ajansı tarafından bugün geçilen haber



Kızılkaya Maden Dağları Turizm Merkezi Olmalı



Giresun’un Peri Bacaları turizme kazandırılmak isteniyor http://www.iha.com.tr/…/giresunun-peri-bacalari-turizme-ka…/



Haber Türk’de Yer Alan Haber



https://www.haberturk.com/…/70813804-giresunun-peri-bacalar…



Mynet Haber’de yayınlanan haber



https://www.mynet.com/giresunun-peri-bacalari-turizme-kazan…



Haber Espiye internet haberi



https://www.facebook.com/1501484590159839/posts/2096403404001285?s=100001099527225&sfns=mo



MEDYA GİRESUN’DA YER ALAN HABER



https://www.medyagiresun.com/Default.asp?mxz=haber&hid=5310



ÇED Raporu Süreci ile ilgili Yaşar Akgün’den bilgi notu



ÇED Raporu, karar vericilere proje teklifiyle birlikte sunulmalıdır. Yetkili makam, karar verilirken raporu da göz önünde bulundurmalıdır. Yetkili makam, teklif edilen bir plana ilişkin karar verdiği zaman, çevresel etki değerlendirme raporuna açık şekilde atıf yapmalıdır.



Siyasi irade ve bilginin doğru kullanımı, etkili bir ÇED süreci için gereklidir. Aksi taktirde, değerlendirme süreci ve çevresel değerlendirme ile proje hazırlığı arasındaki bağlantı, tüm ilgili tarafların açık, geniş ve şeffaf katılımıyla çok başarılı şekilde yürütülse bile, karar verme üzerindeki etkiler zayıf olabilir. Bu durumda geleneksel ve ekonomik tercihler ön plana çıkabilir ve değerlendirmedeki önerilerin önüne geçebilir. Çevresel değerlendirmeyi başlatma ve kullanma konusundaki siyasi iradenin artırılması için şu araçlar kullanılabilir:



- Politikacıların ve kamuoyunun yeterli bilince sahip olmaları



- Çevresel konular üzerine eğitim



- Karar vericilerin üzerinde baskı oluşturmak üzere, karar verme sürecinde şeffaflık



DANIŞMA VE KATILIM



Projelerin çevresel değerlendirmeleri sürecinde ilgili tarafların geniş katılımı önem arz etmektedir. Halkta çevresel değerlendirme sürecine katılmalıdır. İlgili ve etkilenen gruplar projelerin çevresel değerlendirme sürecindeki adımlardan ve mevcut katılım fırsatlarından haberdar olmalıdır. Çevresel değerlendirme sürecinin sonuçları bu grupların anlayabileceği şekilde kendilerine iletilmelidir.