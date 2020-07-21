Çevre kirliliğinin çözümü belediyede!

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Servisine gelen şikayetleri değerlendiren ekipler ilçe sınırları içerisinde izinsiz gelişigüzel hurda depolarını tahliye etti.

Mahalle aralarında faaliyet gösteren hurda ve hurda depolarının çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermesi, vatandaştan gelen şikayetler doğrultusunda encümen kararına istinaden boşaltıp tahliye edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşı rahatsız eden bu tür alanlara müsaade edilmeyeceği ve her türlü şikayetin değerlendirileceği, denetimlerin aratarak süreceği bilgisini verdi.

