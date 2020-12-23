Çevre Ödüllü Gebze’de 2020’de Atıklar Çöpe Değil Ekonomiye!





Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde 134 bin ton atığın toplanarak çevrenin temizlenmesi ve ayrıştırılarak geri kazanılması sağlandı. Sıfır Atık alanında yapılan çalışmalar ve projelerle ‘Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz Çevre Ödülü’nü kazanan Gebze Belediyesi’nin temizlik işleri müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde 9 bin 694 ton moloz atığı, 6 bin ton ambalaj atığı, 2 bin 652 ton cam ambalaj atığı, 1217 kg atık pil, 2 bin 843 kg elektronik atık kaynağından alınarak ekonomiye kazandırıldı.



ÇEVRE EĞİTİMLERİ

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ayrıca okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik 2 bin 489 kişiye çevre eğitimi verildi. Özellikle erken yaşlarda çevre bilincinin oluşmasının oldukça önemli olduğunu ifade eden temizlik işleri yetkilileri verilen eğitimler sayesinde çocuklarda çevreye karşı duyarlılığın artmasının hedeflendiğini bildirdi.



İDARİ YAPTIRIMLAR

Daha temiz bir Gebze parolası ile çalışan ekipler, 2020 yılı içerisinde Gebze’nin bütün cadde ve sokaklarında yıkama faaliyetleri de gerçekleştirdi. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yapılan denetimlerde çevre ve kabahatler kanununa aykırı davranan 47 işletme ve kişiye 168 bin 554 TL idari para cezası uygulandı.

















