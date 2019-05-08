Çevre Şikayetlerine Yazılımla Anında Çözüm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevrenin korunması noktasında hayata geçirdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı “Çevre Koruma Yazılımı” uygulamasını hayata geçirdi. Özel yazılım sayesinde vatandaşlardan ve kurumlardan gelen talep ve şikâyetlerin artık daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması sağlandı. Bu kapsamda “Büyükşehir 153” ve Büyükşehir Whatsapp hattı üzerinden gelen talep ve şikâyetler, “Çevre Koruma Yazılımı” ile sahadaki çevre denetim ekiplerine iletilerek hızlı bir şekilde müdahale edilecek.



“ÇEVRE KORUMA YAZILIMI”

Herhangi bir çevre sorunuyla karşılaşıldığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi “Büyükşehir 153”ü veya Büyükşehir Belediyesinin 0530 917 4153 numaralı Whatsapp hattını ulaşılabiliyor. Çağrı Merkezine iletilen şikâyet ve talep Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında bulunan kontrol merkezine bildiriliyor. Kontrol merkezinde şikâyete konu olan bölge ve alan “Çevre Koruma Yazılımı” yardımıyla harita üzerinde işaretleniyor. Vatandaşın şikâyetine konu olan bölge sahadaki çevre denetim ekiplerinin cihazlarında görünüyor. Şehrin birçok farklı alanında görev yapan çevre denetim ekipleri, ivedilikle bildirilen alana giderek sorunlu bölgeyi buluyor. Tespit çalışmasından sonra büyükşehir belediyesinin ilgili ekipleri çevre sorununa neden olan bölgede çalışmalarını gerçekleştiriyor.



TALEPLER DAHA HIZLI SONUÇLANDIRILACAK

Deniz, sanayi bölgeleri ve akarsular gibi birçok önemli yerlerde çevre denetimlerini sıkı bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yasal çerçeveler içerisinde gereken önemleri alıyor ve gerekli yaptırımları uyguluyor. Kendi denetimlerinin yanı sıra kurumlardan ve vatandaşlardan gelen şikâyetlere de titizlikle ilgilenen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepleri üretilen yeni Çevre Koruma Yazılımıyla daha hızlı bir şekilde giderebilecek. Yeni Çevre Koruma Yazılımı ile yaşanabilecek olası çevre sorunları, vatandaşları rahatsız etmeden ortadan kaldırılması hedefleniyor.



YAZILIM, İŞ TAKİBİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Çevre Denetim Yazılımı ile Ruhsat Denetim, Deniz ve Kıyı Hizmetleri, Çevre Koruma ve Atık Yönetimi şube müdürlüklerinin iş akışını yönetilecek, gerçekleştirilen iş ve işlemlerin dijital ortama aktarılarak kolay takip edilmesi sağlanacak. Yazılım sahada yapılan denetim - kontrol kayıtlarının güncel ve kolay ulaşılabilir olması, birimler arası bilgi paylaşımının hızlı ve etkin bir şekilde yapılması, ruhsatlandırılan işyerlerinin bilgilerinin programa entegrasyonu ile denetim ve kontrolün etkinliğinin arttırılması, diğer birimlerin istedikleri bilgileri hızlı bir şekilde paylaşılabilmesi ve kurum hafızasının kolay takip edilebilmesi gibi birçok avantajı sağlıyor.