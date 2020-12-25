Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kocaeli’ye Geliyor

Gebze ve Derince Millet Bahçelerin de İnceleme yaptıktan sonra basın toplantısı düzenleyecek .
Çevre Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz aylarda Kocaeli’ye gelmiş ve törenlere katılmıştı. Bakan kurumunun Kocaeli’ye gelişi ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Gazete Gebze’de belgeselcinin not defteri köşesin de yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum
Gebze gazetesin de yer alan makalem
Gazete Gebxe de yazdığım makale
Akçakoca Platformu da yer alan makalem
Çevre Bakanı Kurumun Kocaeli Programı
26 Aralık Cuma günü Kocaeli’ye gelecek olan Bakan Kurum’un programı şu şekilde:
10.00 : BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI İLE TOPLANTI
YER : KOCAELİ KONGRE MERKEZİ
12.00 : KÖMÜRCÜLER OSB YÖNETİMİ İLE TOPLANTI
YER : KOCAELİ KONGRE MERKEZİ
….. : MİLLET BAHÇESİ YAPILMASI PLANLANAN ALANDA İNCELEME
16.00 : KOCAELİ VALİLİĞİNİ ZİYARET
16.30 : AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET