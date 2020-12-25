Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kocaeli’ye Geliyor

Gebze ve Derince Millet Bahçelerin de İnceleme yaptıktan sonra basın toplantısı düzenleyecek .

Çevre Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz aylarda Kocaeli’ye gelmiş ve törenlere katılmıştı. Bakan kurumunun Kocaeli’ye gelişi ile ilgili Gebze Gazetesi