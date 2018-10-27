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Çevre ve şehircilik Bakanı Ormanya'yı gezdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Bakanı Murat Kurum, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı ve İZAYDAŞ'ı ziyaret etti

Çevre ve şehircilik Bakanı Ormanya'yı gezdi

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:05

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye geldi.

Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesinde kurulan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na ziyarette bulundu.

Burada incelemelerde bulunan Kurum'a, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve diğer yetkililer eşlik etti.

Karaosmanoğlu'nun kullandığı elektrikli araçla 4 bin dönümlük alana kurulan Ormanya'yı gezen Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum ve beraberindekiler, daha sonra  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'yi (İZAYDAŞ) ziyaret etti.

Toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç tarafından sunum yapıldı.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'ni gezdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, programın ardından Kocaeli Valiliği'ne geçti.



AA
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