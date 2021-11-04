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Çevreci Kurumlara Teşekkür Belgesi Başkan Büyükgöz’den

Sıfır atık çalışmalarına destek veren Aş-San Yemek, Hyatt Hause Otel, Yüzyıl Hastanesi, İl Genel Meclisi İlk Öğretim Okulu, Gebze Center yöneticilerine teşekkür belgesi takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Atıkların ekonomiye kazandırılması noktasında yürüttüğümüz Sıfır Atık çalışmalarımız kapsamında atıklarını hassasiyetle ayırarak bizlere yardımcı olan kurumlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi

Çevreci Kurumlara Teşekkür Belgesi Başkan Büyükgöz'den

04 Kasım 2021 Perşembe 09:37


 

Başkan Büyükgöz’den çevreye duyarlı kurumlara teşekkür belgesi. Uygulamaya koyduğu sıfır atık projesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre ödülü alan Gebze Belediyesi, çevre dostu uygulamalarına devam ediyor. Gebze Belediyesi’nin geri dönüşüm faaliyetlerine sağladığı destek ve katkılarından dolayı Aş-San Yemek firması, Hyatt Hause Otel, Yüzyıl Hastanesi, İl Genel Meclisi İlk Öğretim Okulu, Gebze Center yöneticilerine Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Başkanlık makamında düzenlenen törene Aş-San Yemek firması yetkilileri Yüksel Güven, Özlem Zor, Hyatt Hause Otel yöneticisi İbrahim Hanilçi, Yüzyıl Hastanesi yöneticisi Rengül Çakır, İl Genel Meclisi İlk Öğretim Okulu yöneticileri Ramazan Taptı, Melike Asat, Gebze Center Tamer Yılmaz Hüseyin Atak katıldı.

HEPİMİZİN ORTAK BAŞARISI

Kurum yöneticilerine teşekkür belgesi takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çevreci hizmetler bütüncül bir şekilde yürütülen hizmetler. Gebze Belediyesi olarak başlattığımız çevreci çalışmalara kurumların ve tüzel kişilerin desteği bizler için çok kıymetli. Her alanda başarı tüm paydaşların katkılarıyla elde edilebiliyor. Atıkların ekonomiye kazandırılması noktasında yürüttüğümüz Sıfır Atık çalışmalarımız kapsamında atıkların hassasiyetle ayırarak bizlere yardımcı olan kurumlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum.

YARIŞMA BİRİNCİSİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Tüm vatandaşlarımı ve kurum-kuruluşlarımızı sıfır atık çalışmalarımıza destek vermeye bir kez daha davet ediyorum” dedi. Başkan Büyükgöz ayrıca belediye tarafından düzenlenen elektronik atık yarışmasında topladığı 265 Kilogramlık atıkla 1. seçilen Merve Doruk isimli vatandaşa da hediye tablet bilgisayarını takdim etti. Başkan Büyükgöz Gebzeli hemşerilerini atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması noktasında duyarlı ve katılımcı olmaya davet etti. 












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