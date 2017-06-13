Çevrecilere Ballıkayalar çağrısı!

Gebze’de çok tartışılan Mermerciler Fuarı projesi Mahkemelik oldu. Gazetemizin de sıklıkla üzerinde durduğu mermerciler konusunda önemli bir gelişme yaşandı ve Bağımsız Meclis Üyesi Fahrettin bostan konuyu yargıuya taşıdı.





1 Haziran’da yapılan meclis toplantısında kabul edilen proje ile ilgili son kararı artık yargı verecek. Biz Gebze’nin barındırdığı sanayi yükü ve projenin yapılacağı yerin Ballıkayalar Tabiat parkının hemen yanı başında olması nedeniyle projeye karşı olduk ve yine çağrıda bulunarak bu karardan vazgeçilmesini, Ballıkayaların yok edilmemesini istiyoruz.

Buradan çevreciyim diyenlere seslenmek istiyorum. Hemen yanı başımızda Ballıkayalar Tabiat Parkı büyük risk altında. Gelin sizlerde Meclis Üyesi Fahrettin Bostan’a destek verin ve Ballıkayaların yok edilmesine göz yummayın. Türkiye’nin ilk tabiat parklarından birisi Ballıkayalar tabiat parkıdır. Sadece Gebze ve Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin önemli tabiat parkalarından birisi. Ballıkayalar tabiat parkını ilk kez 1980’li yılların başında görmüştüm. Muhteşem bir yerdi. Henüz tabiat parkı ilan edilmemiş, sular gürül gürül akıyor, rahatlıkla balıklar tutulabiliyor, asırlık çınar ağaçları, emvaye çeşit bitki türü, birbirinden farklı kuş ve yaban hayatıyla bir masal ülkesi, cennetten bir köşeydi.

Buranın tabiat parkı ilan edilmesi için önemli çabalar sarf edildi. anavatan partisi iktidarı tarafından burası Tabiat parkı ilan edilmek istendiğinde bir çok çıkar çevresi buna karşı çıktı. Ama buna rağmen merhum Özal’ın talimatları doğrultusunda burası Tabiat parkı ilan edilerek gelecek kuşaklara emanet edildi. Eğer tabiat parkı ilan edilmeseydi burada bugün hiçbir şey kalmazdı.

Mermerciler Fuar alanı her yere kurulur ama Ballıkayalar Tabiat parkı yok olduktan sonra bir daha geri gelmez. Ballıkayalar Tabiat parkına sahip çıkmak Gebze kamuoyunun tarihe karşı boynunun borcudur. Merak ettiği şu: Bakalım belediye meclis üyeleri tarihe karşı ne kadar sorumlu davranacaklardır.



MERMERCİLER MAHKEMELİK OLDU

Mermerciler Fuarı Projesinin mahkemelik olmasıyla ilgili haber ve Meclis Üyesi Fahrettin Bostan’ın dilekçesinden bir bölümü buradan sizlerle paylaşıyorum:

Fuar alanının iptali için gerekçelerini sıralayan Bostan, şu açıklamalara yer verdi: “1. Mevcut Nazım İmar Planında yaklaşık 160 dönüm fuar alanı yeri ayrılmış olmasına ve halen mevcudiyetini koruyor olmasına rağmen, gerekçesi belirtilmeksizin yeni bir fuar alanı önerilmiştir.

2. Yeni fuar alanının büyüklüğü için geçerli ve nesnel bir gerekçelendirme yapılmamıştır. Planda Önerilen alan büyüklüklerinin dayanağı kantitatif bir hesaplama yoktur.

3. Yeni fuar alanı gerekli olsa dahi, yeni fuar alanının yer seçimi planlama ilkelerine aykırıdır.



ORMAN KANUNUNA AYKIRI

4. Plan değişikliği ile kaldırılan gelişme konut alanlarının yerine yeni konut sahaları önerilmemiştir.

5. Plan değişikliği, ‘Orman Kanununun 17 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği’nin 12. Maddesine aykırıdır. Önerilen sahanın doğusu Doğal Sit Alanıdır. Uluslararası ölçekte hizmet vermesi beklenen fuar alanının yaratacağı trafik, yakında bulunan sit alanı için tehdit oluşturacaktır. Fuar alanı için daha uygun yerler araştırılmamıştır. Yerseçimi için Kocaeli İli ölçeğinde olmasa dahi Gebze İlçesi ölçeğinde eşik analizi yapılmamıştır. Yerseçimi subjektiftir.

6. Fuar kompleksi ve ilişkili fonksiyonlar arasında Bakım-Akaryakıt İstasyonu kullanımı bulunmamaktadır. Plan değişikliği ile birlikte 1 adet yeni Bakım-Akaryakıt İstasyonu eklenmiştir. Bakım-Akaryakıt İstasyonu zaruri ve gerekli bir fonksiyon değildir.







7. Önerilen fonksiyonlar için alan büyüklüğü ve planlanan emsal değerlerinin dayanağı nesnel araştırmalar bulunmamakta” denilerek planların iptali istendi.