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Ceyhan: Hedefimiz Yüzde 70!

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Çayırova’da gerçekleştirilen Özgürlük mahallesi Danışma Meclisine katıldı. Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan danışmaya İl başkanı Ceyhan’ın yanı sıra Belediye başkanı şevki demirci, İlçe Başkanı Zafer kılıç, İl Yöneticileri Yunus Kahraman, Sertan Tuncel, İdris Demir, Ayşin Balcılar ve partililerde katıldı. Çayırova Teşkilatlarını yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı kutlayan İl başkanı Ceyhan, Referandumda Kocaeli’den Yüzde 70 oy hedeflediklerini açıkladı.

Ceyhan: Hedefimiz Yüzde 70!

15 Ocak 2017 Pazar 12:58


BİRLİK İÇİNDE ÇALIŞMALIYIZ

Ceyhan, Mahalle danışma toplantılarının önemine değinerek, “Mahalle danışmalarında eylem planı ortaya koyacağız. Teşkilatın mahallesi zayıfsa sandık başında görev yapacak kişiler cengaver ve fedakar değilse, il başkanı olarak hiçbir şey değiliz. Tek başımıza bu teşkilatlarda bir şey değiliz, biz bir ve beraber olduğumuz sürece başarımız artacak ve bir ve beraber olduğumuz için AK Parti Kocaeli ve Türkiye’de başarılıdır. Türkiye zor bir süreçten geçiyor, terör, ihanet birçok zorluklarla mücadele ediyoruz, ancak şuan en önemli gündemimiz referandum sürecidir. Mecliste oylamaların ardından anayasaya referandum sürecine start vereceğiz. 45 günlük takvim içerisinde Türkiye ve Dünya için çok önemli bir referandumun mimarları ve mühendisleri olacağız.”dedi.

KOCAELİ’NE YAKIŞAN YÜZDE 70 EVET

Yüzde 70 oy hedeflediklerini ifade eden Ceyhan, “Türkiye’de, Kocaeli’de ilçe ve mahallelerimizde AK Parti ve MHP teşkilatları olarak beraber çalışacağız. İnanıyorum ki CHP tabanından da güçlü bir oy alacağız. Çünkü CHP’li taban her şeyi genel başkanlarından daha iyi görüyor. Değerli mahalle başkanlarımız, değerli yöneticilerimiz, teşkilat mensuplarımız, AK Parti sevdalılarımız kimse görev beklemesin bu iş artık tüm Kocaeli’lilerindir. Sefer bizden zafer Allah’tan. Referandumda Kocaeli’ne yakışan %70 oy almaktır. Tüm Teşkilatıma güveniyor, elimizden gelenin en iyisini yaparak bu hedefin altına düşmeyeceğimize inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum. “dedi. Mustafa Ulaş GECAL

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