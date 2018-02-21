Ceyhan, işçilerle görüştü

Gerekli kriterleri karşılamadığı için sürekli işçi kadrosuna geçiş başvuruları kabul edilmeyen bir grup işçi, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile görüştü.

Ceyhan, yaklaşık 1 saat süren görüşmede, işçilerin taleplerini dinledi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Ceyhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bazı birimlerinde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçememekle ilgili bir süreç yaşadığını belirterek, bu konuyla ilgili gelen kişilerle toplantı yaptıklarını, düşünce ve taleplerini dinlediklerini, konunun özünü anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ceyhan, konunun Kocaeli ölçeğinde olmadığını anladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bazı arkadaşların çıkarılan kanun nezdindeki kriterleri karşılamadığını, yüzde 70 gibi bir oran var, bu oranda olmadığı için haliyle taşerondan kadroya alınamadığını gördük. Biz de arkadaşlarımıza önce 3 günlük itiraz süresinde başvurularını yapmalarını, ardından biz de hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de milletvekillerimizle konuyu müzakere edip konunun Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza anlatılmasına aracılık edeceğimizi ifade ettik. Arkadaşlar da anlayışla karşıladı. Hatta temsilci olarak dört arkadaşımızın telefon numaralarını aldık ve gelişmeler hakkında bilgiler vereceğimizi de ifade ettik."

Bu konuda ayrıca küçük bir yanlış anlaşılma olduğuna dikkati çeken Ceyhan, "Bu arkadaşlarımızın hiçbirinin yarın işiyle alakalı bir sıkıntısı yok. Yani hiçbir arkadaşımızın 'Biz kadroya giremedik, işsiz mi kalacağız?' gibi bir kaygısı olmasın. Burada temel sıkıntımız bahsi geçen kanun nezdinde belediyenin kadrosuna geçememek gibi bir sıkıntısı var. Yoksa yarın bütün arkadaşlar işlerine devam edecekler, mevcut ücretleri ve sosyal hakları neyse onu alacaklar. Yani dün neyse yarın da o olacak. Biz de diğer konuyu takip edip, dillendirilmesine yardımcı olacağız. Konuya olan yaklaşımı ve makul bir duruş sergilemelerinden ötürü arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi ilettik. Her biri de teşekkür ettiler." ifadelerini kullandı.