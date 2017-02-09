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Ceyhan: Türkiye'de Rejim Sorunu yoktur

Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan “Türkiye'nin 1923 yılında cumhuriyete geçerek rejim tercihi yaptı, Türkiye'nin böyle bir sorunu yok” dedi

Ceyhan: Türkiye'de Rejim Sorunu yoktur

09 Şubat 2017 Perşembe 22:51


AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili Başta CHP olmak üzere bazı kesimlerin Türkiye de sanki bir rejim değişikliğine gidiliyor algısı yaratılmak istendiğini belirterek “ Kamuoyunda son günlerde özellikle Türkiye de bir rejim değişikliğine gidilecek gibi bir hava estiriliyor. Sayın Cumhur Başkanımız bugün de açıkladığı gibi Türkiye’nin Rejimi Cumhuriyettir. Türkiye'nin 1923 yılında cumhuriyete geçerek rejim tercihi yaptığını, Türkiye'nin böyle bir sorunu olmadığını söyledi. Yapılacak halkoylaması rejim ile ilgili değil sistem ile alakalıdır.” dedi
 
YÜYÜYÜŞ YOLUNDA SOHBET

DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun babasının cenazesine katılan Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan Cenaze sonrası MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ile karşılaştı. Ceyhan ile Ünlü bir süre yürüyüş yolunda birlikte yürüyerek vatandaşlarla sohbet ettiler. İki başkanın samimi tavırları vatandaşlar tarafından takdir topladı.

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Ceyhan: Türkiyede Rejim Sorunu Yoktur
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