CHP Atakan’ı unutmadı!

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür, “Türkiye’nin ilk kadın siyasi parti il başkanı ve doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını 46 yıl önce elim bir kazada kaybetmenin hüznünü halen yaşamaktayız. Leyla Atakan, 3 yılı aşkın görev süresince sadece bir belediye başkanı olarak değil, gerçek bir hanımefendi olarak da İzmitlilerin gönlünde asla unutulmayacak bir yer edinmiştir. İzmit denilince akla Leyla Atakan, Leyla Atakan denilince akla İzmit gelir” dedi.

"AKAR'DAN ONUR GÜNÜ ÖNERİSİ"

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise “Biz o dönemlere yetişmedik. Ama partili olduğumuz dönemlerden itibaren Leyla Atakan bizim öğrendiğimiz ilk insanlardan biridir. Efsane hizmetler yapmış bir isimden bahsediyoruz. Ama şuan görüyoruz ki bu kent bunları unutmuş durumda. Bu kente dışardaki insanlara ‘3 tane belediye başkanı saysanız’ diye sorarsanız insanlar önce Leyla Atakan sonra Erol Köse daha sonra Sefa Sirmen derler. Eskiden daha güzeldi. Ama o kadar çabuk büyürüz ki bizim eskisi gibi yine samimiyetle yaklaşmamız lazım. Bu kent elimizden uçtu gitti. Ama bunu düzeltmek yine bizim elimizde. Ben inanıyorum ki eski ruh ve azimle bunu başarabiliriz. Bence daha güzel anma programları düzenlenebilir. Özellikle belediyeler üzerinden bir 11 Şubat onur günü düzenlenebilir. Bu proje şuan burada ortaya çıktı ama bunu genel merkez düzeyinde de konuşacağım” ifadelerini kullandı.