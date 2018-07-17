Chp Darıca Bayramoğlu Mahalle Başkanı Belirledi

Mahalle başkanlarında bazı değişiklikler yapacak olan CHP Darıca İlçe Başkanlığı önceki gün, İlçe Başkanı Yakup Törk başkanlığında bir mahalle toplantısı yaparak Bayramoğlu Mahalle Başkanı olarak Asuman Fazlıoğlu’nun atamasını gerçekleştirdi.





Toplantıdan sonra açıklama yapan CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk "Bayramoğlu Mahallesi Önceki Başkanımız İzafet Artun’a görev sürecinde yaptığı çalışmalarından dolayı örgütüm adına teşekkür ederim. Görevi devralan Asuman Fazlıoğlu Bey ile artık bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim. Bayramoğlu Mahallesi sakinlerine, örgütümüze ve kendisine hayırlı olsun" dedi.