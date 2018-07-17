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Chp Darıca Bayramoğlu Mahalle Başkanı Belirledi

Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanlığı genel seçimlerin hemen ardından mahalle çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Chp Darıca Bayramoğlu Mahalle Başkanı Belirledi

17 Temmuz 2018 Salı 13:15

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Mahalle başkanlarında bazı değişiklikler yapacak olan CHP Darıca İlçe Başkanlığı önceki gün, İlçe Başkanı Yakup Törk başkanlığında bir mahalle toplantısı yaparak Bayramoğlu Mahalle Başkanı olarak Asuman Fazlıoğlu’nun atamasını gerçekleştirdi.


Toplantıdan sonra açıklama yapan CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk "Bayramoğlu Mahallesi Önceki Başkanımız İzafet Artun’a görev sürecinde yaptığı çalışmalarından dolayı örgütüm adına teşekkür ederim. Görevi devralan Asuman Fazlıoğlu Bey ile artık bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim. Bayramoğlu Mahallesi sakinlerine, örgütümüze ve kendisine hayırlı olsun" dedi.

 

Bu hafta düzenlenecek olan toplantının ardından Bayramoğlu Mahalle Yönetimini de belirleyerek mahalle çalışmalarına devam edecek olan CHP Darıca İlçe Başkanlığı ardından mahalle temsilciliği açmak üzere kolları sıvayacak.

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Asuman FazlıoğluGebzeBayramoğluDaricaChp
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