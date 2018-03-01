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CHP Gebze'den Saadet Partisine ziyaret

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları ile birlikte önceki gün Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz’ı ziyaret ettiler.

CHP Gebze'den Saadet Partisine ziyaret

01 Mart 2018 Perşembe 10:30

 CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları ile birlikte önceki gün Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz’ı ziyaret ettiler. Saadet Partisi Gebze İlçe binasında gerçekleşen ziyarette CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları ile Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz ve ilçe yöneticileri hazır bulundu.

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz bir konuşma yaparak, “Geçmişe dönük başta Erbakan ve Ecevit’in birbirlerine olan nezaketi de bizlerin de yakalaması lazım.

Bütün hayırlı hizmetlerin hepsinde bu iki değerli insanın emeği var. 15 yıldır algı ile yönetiliyoruz. Partimizin genel tavrı ülke normalleşmesi. Kutuplaşmanın son bulmasını istiyoruz. Kutuplaşmanın bir parçası değiliz.” dedi.


CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz da yaptığı konuşmada, “Bu süreç doğru olanın bir arada olmamız gerektiğine inanıyorum. Bir tane ülkemiz var. Bu topraklara barış, kardeşlik içerisinde yaşamalıyız. Türkiye büyük bir devlet. Farklı kültür ve inançlar var. Geçmişte siyasette hoşgörü ve sevgi daha üst düzeyde idi. Siyasi parti liderleri birlikte televizyona dahi çıkıp tartışırlardı. Ancak son 15 yılda tek adama giden bir yapı ile karşı karşıyayız. O siyasi etik yok edildi. İnsanlar birbirine kuşku ile bakmaya başladı”dedi.

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