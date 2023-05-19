Chp Kocaeli Ata’nın Manevi Huzurunda





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ata’nın manevi huzuruna çıktı. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, il yönetimi, CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Darcan ve yönetimi, İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca ve partililer İzmit Kültür Tepesi’nde Ata’nın manevi huzuruna çıkarak il başkanlığı çelengini takdim etti.





GENÇLİĞE HİTABE’Yİ BUGÜNLERİ ÖNGÖREREK YAZDI

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması sonrası CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Başkan Sarı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 104 yıl önce bugünleri ön görerek yazdığı Gençliğe Hitabe’yi tekrar tekrar okuduğumuzda anlıyoruz ki, hitabede bahsi geçen gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan iktidar sahipleriyle karşı karşıyayız.





GENÇLERİ YIPRATAN GELECEĞİNİ ÇALAN ZİHNİYETTEN KURTULACAĞIZ

Hepsi bir yana kendi vatanının gençlerini bu kadar yıpratan, geleceklerine ket vuran, kısıtlayan, fırsat eşitliği yaratmayan, kürsü başından ülkeden kovan, linçleten ve kendi partisinden olmayanları gözü kapalı harcayan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Ne Cumhuriyetimizi, ne gençlerimizin geleceğini, ne de güzel vatanımızın bir karış toprağını keyfi tutumlarla peşkeş çektirmeyeceğiz. Ülkemizi bu zihniyetin elinden kurtarmaya çok az kaldı.





GENÇLER VE MEVZU BAHİS CUMHURİYET OLDUĞUNDA KENDİNİ GENÇ HİSSEDENLER

Cumhuriyeti koruma görevi sadece gençlerimizin değil; söz konusu vatan olduğunda yaşının kaç olduğunu düşünmeden damarlarındaki o asil kandan aldığı kudretle genç kalan herkese emanettir. Tüm gençlerimizin ve mevzu bahis Cumhuriyet olduğunda, vatan olduğunda kendini her daim genç hissedenlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlu olsun. Bugün saat 18.30’da Merkez Bankası önünden başlayacak olan İzmit Belediyesi’nin düzenleyeceği Gençlik Yürüyüşü ve ardından Kent Meydanı’ndaki konser etkinliğine tüm halkımızı bekliyoruz. “