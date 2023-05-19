GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Chp Kocaeli Ata’nın Manevi Huzurunda

CHP Kocaeli İl Örgütü 19 Mayıs’ta Ata’nın manevi huzuruna çıktı

Chp Kocaeli Ata'nın Manevi Huzurunda

19 Mayıs 2023 Cuma 12:27


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ata’nın manevi huzuruna çıktı. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, il yönetimi, CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Darcan ve yönetimi, İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca ve partililer İzmit Kültür Tepesi’nde Ata’nın manevi huzuruna çıkarak il başkanlığı çelengini takdim etti.


GENÇLİĞE HİTABE’Yİ BUGÜNLERİ ÖNGÖREREK YAZDI

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması sonrası CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Başkan Sarı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün  104 yıl önce bugünleri ön görerek yazdığı Gençliğe Hitabe’yi tekrar tekrar okuduğumuzda anlıyoruz ki, hitabede bahsi geçen gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan iktidar sahipleriyle karşı karşıyayız. 


GENÇLERİ YIPRATAN GELECEĞİNİ ÇALAN ZİHNİYETTEN KURTULACAĞIZ

Hepsi bir yana kendi vatanının gençlerini bu kadar yıpratan, geleceklerine ket vuran, kısıtlayan, fırsat eşitliği yaratmayan, kürsü başından ülkeden kovan, linçleten ve kendi partisinden olmayanları gözü kapalı harcayan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Ne Cumhuriyetimizi, ne gençlerimizin geleceğini, ne de güzel vatanımızın bir karış toprağını keyfi tutumlarla peşkeş çektirmeyeceğiz. Ülkemizi bu zihniyetin elinden kurtarmaya çok az kaldı. 


GENÇLER VE MEVZU BAHİS CUMHURİYET OLDUĞUNDA KENDİNİ GENÇ HİSSEDENLER

Cumhuriyeti koruma görevi sadece gençlerimizin değil; söz konusu vatan olduğunda yaşının kaç olduğunu düşünmeden damarlarındaki o asil kandan aldığı kudretle genç kalan herkese emanettir. Tüm gençlerimizin ve mevzu bahis Cumhuriyet olduğunda, vatan olduğunda kendini her daim genç hissedenlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlu olsun. Bugün saat 18.30’da Merkez Bankası önünden başlayacak olan İzmit Belediyesi’nin düzenleyeceği Gençlik Yürüyüşü ve ardından Kent Meydanı’ndaki konser etkinliğine tüm halkımızı bekliyoruz. “

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyere Çarptı: 2 Yaralı Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyere...
VAKIFLAR HAFTASINDA VAKIF İNSANLARINA VEFA PLAKETİ VAKIFLAR HAFTASINDA VAKIF İNSANLARINA VEFA PLAKETİ
Gebze Hacı Ayvacıoğlu - İsmail Başaran Ortaokuluna Ait Protokol İmzalandı Gebze Hacı Ayvacıoğlu - İsmail Başaran Ortaokuluna...
SEDAŞ, “Seninleyiz” projesinin ilk etkinliğini gerçekleştirdi SEDAŞ, “Seninleyiz” projesinin ilk etkinliğini...
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DEPREMZEDE AİLELERLE YEMEKTE BULUŞTU BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DEPREMZEDE AİLELERLE YEMEKTE...
Meb'de Görevde Yükselme Sınav Kılavuzu Yayımlandı Meb'de Görevde Yükselme Sınav Kılavuzu Yayımlandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil...
İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere...

Haberi Oku