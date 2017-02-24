CHP lokma dağıttı

Hayır lokmasının dağıtımına CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Lüftü İlhan, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ülker Yiğit, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esener Eşsiz, ÇYDD Başkanı Nurcan Çınar, ADD Gebze Başkanı Nilgün Aydın ve vatandaşlar katıldı. Hayır lokmasıyla ilgili olarak CHP Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esener Eşsiz, “ 15 Temmuz şehitlerimiz için etkinlik düzenlemek istedik, tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun” dedi.