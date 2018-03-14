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CHP Sağlık Çalışanlarını Unutmadı

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, parti yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileriyle birlikte 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

CHP Sağlık Çalışanlarını Unutmadı

14 Mart 2018 Çarşamba 15:22

CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz Gebze  Fatih Devlet Hastanesi ve ilçe genelinde ki tüm sağlık ocaklarını  ziyaret ederek  sağlık emekçilerinin  14 Mart Tıp Bayramını kutladı.  Başkan Musa Yılmaz ve parti yöneticileri  sağlık çalışanlara  çiçek verdi.

CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz yaptığı açıklamada,  “14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tüm sağlık emekçilerini kutluyoruz.  Çok önemli ve yaşamsal değer taşıyan çalışmalar yapan sağlık emekçilerimizin demokratik ve ekonomik haklarının korunması, mesleğini yaparken şiddete, tacize, mobinge maruz kalmamasını istiyoruz.  CHP olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanındayız “dedi.

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