CHP Sağlık Çalışanlarını Unutmadı

CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve ilçe genelinde ki tüm sağlık ocaklarını ziyaret ederek sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Başkan Musa Yılmaz ve parti yöneticileri sağlık çalışanlara çiçek verdi.

CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz yaptığı açıklamada, “14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tüm sağlık emekçilerini kutluyoruz. Çok önemli ve yaşamsal değer taşıyan çalışmalar yapan sağlık emekçilerimizin demokratik ve ekonomik haklarının korunması, mesleğini yaparken şiddete, tacize, mobinge maruz kalmamasını istiyoruz. CHP olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanındayız “dedi.