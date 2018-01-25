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CHP'den dernek ziyaretleri

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği’ni ziyaret ettiler.

CHP'den dernek ziyaretleri

25 Ocak 2018 Perşembe 10:25

 CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği’ni ziyaret ettiler.


Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Meşaik Karakuş yapılan ziyaretten ötürü CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. CHP ilçe başkanı Musa Yılmaz ise parti olarak bölgedeki tüm dernek ve odalara yönelik ziyaretler gerçekleştirip,  karşılıklı  fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve parti yöneticileri Kocaeli Kastamonulular Derneği’ni de ziyaret etti.  Dernek başkanı Ergün Kepenek tarafından karşılanan CHP yöneticilerine dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi,  karşılıklı  görüş alışverişinde bulunuldu.


Ziyarette  Kastamonulular Derneği tarafından CHP’li yöneticilere  yöresel ürünü çekme helvası ikram edildi.

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