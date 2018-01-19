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CHP'den Kaymakamlık ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gebze ilçe başkanı Musa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret etti.

CHP'den Kaymakamlık ziyareti

19 Ocak 2018 Cuma 12:08


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  Gebze ilçe başkanı Musa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret etti.


CHP ilçe başkanı Musa Yılmaz,  protokol ziyaretleri kapsamında Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.  Ziyarette Gebze’ye yönelik çeşitli konular üzerinden sohbet edilirken,   Kaymakam Güler CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve parti yöneticilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. 

Ziyarette  CHP Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri de  hazır bulundu.

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