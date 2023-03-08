CHP’li Aydın’dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
TÜRKİYE KADINLARLA ÖZGÜRLEŞECEK
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili A.Adayı Sait Aydın, adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde kadınların önemine işaret ederek, kadınlar özgürleştikçe Türkiye’nin özgürleşeceğini vurguladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili A.Adayı Sait Aydın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizden, derem felaketinden en çok kadınların etkilendiğini belirterek, “Ülkemizde derinleşen krizin faturasını en çok kadınlarımız ödüyor. Deprem felaketinin yaşandığı illerimizde de kadınlarımız yaşam mücadelesi ve büyük sorunlarla karşı karşıya. Çağdaş Türkiye ile ettikleri kazanımlar tek adam rejimi ile ellerinden alınmak isteniyor. Kadına karşı şiddet, ne yazık ki en yaygın ve sık rastlanılan insan hakları ihlallerindendir. Kadına karşı şiddet, özellikle de aile içi şiddet, kadın erkek ilişkilerinde derhal aşılması gereken temel bir sorun alanıdır. Kadınlara yönelik her türlü şiddete, uygulanan insanlık dışı ve suç teşkil eden davranışlara karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kadınlarımız özgürleştikçe Türkiye özgürleşecektir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi’ne geçiş süreci kadınlarımızın katılımıyla daha da güçlenecektir.
Eğitimden, istihdama her alanda eşitliğin sağlandığı Türkiye mücadelemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.