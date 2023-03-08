banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CHP’li Aydın’dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

TÜRKİYE KADINLARLA ÖZGÜRLEŞECEK

CHP'li Aydın'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

08 Mart 2023 Çarşamba 16:35



Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili A.Adayı Sait Aydın, adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde kadınların önemine işaret ederek, kadınlar özgürleştikçe Türkiye’nin özgürleşeceğini vurguladı.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili A.Adayı Sait Aydın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizden, derem felaketinden en çok kadınların etkilendiğini belirterek, “Ülkemizde derinleşen krizin faturasını en çok kadınlarımız ödüyor. Deprem felaketinin yaşandığı illerimizde de kadınlarımız yaşam mücadelesi ve büyük sorunlarla karşı karşıya. Çağdaş Türkiye ile ettikleri kazanımlar tek adam rejimi ile ellerinden alınmak isteniyor. Kadına karşı şiddet, ne yazık ki en yaygın ve sık rastlanılan insan hakları ihlallerindendir. Kadına karşı şiddet, özellikle de aile içi şiddet, kadın erkek ilişkilerinde derhal aşılması gereken temel bir sorun alanıdır. Kadınlara yönelik her türlü şiddete, uygulanan insanlık dışı ve suç teşkil eden davranışlara karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kadınlarımız özgürleştikçe Türkiye özgürleşecektir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi’ne geçiş süreci kadınlarımızın katılımıyla daha da güçlenecektir.
Eğitimden, istihdama her alanda eşitliğin sağlandığı Türkiye mücadelemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kadınlar Günü
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
84 milyonun iktidarını kuracağız 84 milyonun iktidarını kuracağız
Çadırkentte 8 Mart Kutlaması Çadırkentte 8 Mart Kutlaması
TOBB Sanayi Odaları’ndan deprem bölgesine 5 proje TOBB Sanayi Odaları’ndan deprem bölgesine 5 proje
İYİ Parti’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması İYİ Parti’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
VALİ SEDDAR YAVUZ DAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJI VALİ SEDDAR YAVUZ DAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ...
NAİL ÇİLER, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI NAİL ÇİLER, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

84 milyonun iktidarını kuracağız
CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı: “84 milyonun iktidarını kuracağız”

Haberi Oku