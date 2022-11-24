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CHP'Lİ AYDIN'DAN TAZİYE MESAJI!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Sait Aydın, 4.08'de Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili taziye mesajı yayımladı.

CHP'Lİ AYDIN'DAN TAZİYE MESAJI!

24 Kasım 2022 Perşembe 12:09


Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08 itibarıyla 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Ankara, Sakarya ve Bursa'da da hissedildi. 35 kişi yaralanırken bölgede 70'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Konuyla ilgili konuşan CHP'li Aydın:" Öncelikle tüm vatandaşlarımıza ve Kocaelili hemşehrilerime geçmiş olsun. Zor bir gece oldu. Çok sallandık. Can kaybı yoktu fakat bir vatandaşımızın vefat haberini aldık. Yaralılar var, maddi hasar var. Hepimize geçmiş olsun, her zaman halkın yanındayız. Sahalardayız. Halkımızla iç içeyiz."dedi.
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