CHP'Lİ AYDIN'DAN TAZİYE MESAJI! Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Sait Aydın, 4.08'de Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili taziye mesajı yayımladı.

24 Kasım 2022 Perşembe 12:09