CHP’li gençler kadın şiddetine dikkat çekecek

KADININ DAHA ÇOK KONUŞULMASI LAZIM
İzmir’den Kocaeli’ne döndüğümüzde çalışmalarımıza başladık. Belirlediğimiz bölgelerde mahallelerin muhtarlarını ziyaret ettik. Muhtar ziyaretlerimizin ardından ev ziyaretlerimizi de gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizde bir de anket yaptık. Bu anketlerde şiddete uğrayan kadınların bir kısmı yasalara güvenmiyor bir kısmı da bilinçsiz ve sesini duyuramamaktan korkuyor. Biz kitlesel bir dayanışma olmadan asla bir yere varamayacağımıza inanıyoruz. Artık kadının daha çok konuşulması lazım. Yaptığımız anketlerin ardından Kocaeli Üniversitesi’nde bir stant açtık. Öğrencileri bilgilendirdik, gençlerden de çok güzel dönüşler aldık. İl Gençlik Kolları Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız, İl Başkanımız bizlere çok destek oldular bu süreçte. Projemizi Ankara’da anlatmaya gittiğimizde de CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Haydar Akar bizleri çok güzel karşılayarak projemize çok destek oldu. CHP Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan da bu süreçte yanımızda olarak bizlere destek oldu. Bizlere destek olan herkese buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.