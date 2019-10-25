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CHP’li gençler kadın şiddetine dikkat çekecek

CHP Kocaeli Gençlik Kolları üyesi Burcu Başer ve ekip arkadaşları kadınlar için dikkat çekecek bir projeye imza atıyor. Kadına şiddete ve cinsel istismara dikkat çeken ekip ‘Durmayacak’ adlı bir proje gerçekleştiriyor.

CHP'li gençler kadın şiddetine dikkat çekecek

25 Ekim 2019 Cuma 12:49

 CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları ile İzmir’de düzenlenen gençlik kampına katılan CHP Darıca’nın genç siyasetçilerinden Burcu Başer ekip arkadaşları ile birlikte kadına şiddet konusunda önemli bir projeye imza attı. ‘Durmayacak’ adlı bir proje gerçekleştiren ekip, kadına şiddete ve cinsel istismara dikkat çekecek. Proje hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulunan CHP’li Burcu Başer, “Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanımız Emre Andız ile birlikte bir ekiple İzmir’de partimizin düzenlediği kampa katıldık. Kampın bitişinde bizden proje geliştirmemizi istediler. Bizim projemizin çıkış amacı; Kadına yönelik şiddetin gün sonunda unutulması. Kadına yönelik şiddetin ve istismarın unutulmaması için ‘Durmayacak’ adlı bir proje geliştirdik. Projede; CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, CHP Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak, Doğukan Altıparmak, Yiğit Savaşer, Baran Yıldırım ve ben varım. Proje Danışmanlığımızı Genç Düşünce Enstitüsü Başkanı Murat Can Işıldak yürütüyor.

KADININ DAHA ÇOK KONUŞULMASI LAZIM

İzmir’den Kocaeli’ne döndüğümüzde çalışmalarımıza başladık. Belirlediğimiz bölgelerde mahallelerin muhtarlarını ziyaret ettik. Muhtar ziyaretlerimizin ardından ev ziyaretlerimizi de gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizde bir de anket yaptık. Bu anketlerde şiddete uğrayan kadınların bir kısmı yasalara güvenmiyor bir kısmı da bilinçsiz ve sesini duyuramamaktan korkuyor. Biz kitlesel bir dayanışma olmadan asla bir yere varamayacağımıza inanıyoruz. Artık kadının daha çok konuşulması lazım. Yaptığımız anketlerin ardından Kocaeli Üniversitesi’nde bir stant açtık. Öğrencileri bilgilendirdik, gençlerden de çok güzel dönüşler aldık. İl Gençlik Kolları Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız, İl Başkanımız bizlere çok destek oldular bu süreçte. Projemizi Ankara’da anlatmaya gittiğimizde de CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Haydar Akar bizleri çok güzel karşılayarak projemize çok destek oldu. CHP Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan da bu süreçte yanımızda olarak bizlere destek oldu. Bizlere destek olan herkese buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.






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