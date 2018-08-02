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CHP’li Tekin Gebze’ye geldi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, işten çıkarıldığı için 80 gündür grev yapan işçileri ziyaret etti.

CHP'li Tekin Gebze'ye geldi

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:36

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Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Flormar’dan Petrol-İş Sendikası’na bağlı 132 işçinin fabrika önündeki grevine katılan Milletvekili Gürsel Tekin ve CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, işçilerin adına konuşan sendika başkan yardımcısı Eyüp Akdeniz’le sohbet edip, işçilerin yaşadıkları süreci ve taleplerini dinledi. 

Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konunun takipçisi olacağını ve kendisinin de konuyla bizzat ilgileneceğini ifade etti. 

Grevdeki işçilerle sıkça bir araya gelen İlçe Başkanı Yılmaz da, “Hukuk devletinde, hak arayanlar için hukuk işlemek zorunda ve hak, sahibine teslim edilene kadar verilen mücadelenin destekçisi ve takipçisi olacağız” dedi.

Görüşmelerin ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz alkış ve sloganlarla uğurlandı.
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