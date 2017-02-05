CHP’liler açılışta buluştu!

CHP Darıca Nenehatun Mahalle Temsilciliği törenle açıldı. Darıca Nenehatun Mahallesi Temsilciliğinin açılışına CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay da katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk de bir konuşma yaparak, “Bu referandum sürecinde siyasi düşünceniz ne olursa olsun oylanacak olan ülkenin cumhuriyet rejiminin ve meclis olan milli iradenin oylanmasıdır. Yani egemenliğin kayıtsız şartsız milleten alınıp bir kişiye devredilmesidir. O yüzden tüm siyasi görüşten olanlara sesleniyorum. Gelin ülkemize sahip çıkalım. Gelin ülkemizin tapusunu bir kişiye devretmeyelim. Ülkemizi bu aydınlık geleceğini tek kişiye vermeyelim. Referandum sandıklarını açılana kadar CHP ceketini çıkartıp Atatürk ve cumhuriyet sevdalıları olarak kararsız olanların hayır demeye ikna edeceğiz.” diye konuştu.

VATANDAŞ GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ise“Yerelde iktidar olmak istiyorsak mahallelerde örgütlenerek bunu başarabiliriz. Önümüzde bir anayasa taslığı var. Bu anayasa taslağı değil AKP’nin tüzüğü. Türkiye’nin geldiği noktaya bakın. Bugün yoksulluğu konuşmamız gerekirken anayasayı konuşuyoruz. Konuştuğumuz anayasa bir adamın ömür boyu iktidarını sağlamak. Bu anayasa boş. Sadece bir kişiye iktidarı, ekonomiyi her şeyi teslim etmek. Bizim sorunumuz bugünü cumhurbaşkanı değil. Bir kişiye tüm her şeyi teslim etmemek. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin birliği, beraberliği için, Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkmak için hayır demeliyiz. Evet, çıkarsa ülkenin geleceğine yazı olur. O yüzden hayır demeliyiz.” dedi.

CUMHURİYET GİDER SALTANAT GELİR

Açılışta son olarak ise CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay bir konuşma yaparak, “Önümüzde bir referandum var. Bu referandum sürecinde parti söylemi ve bayrağı olmayacak. Herkes bu referandum için çalışacak. Cumhuriyet elden gidiyor. Bunların söylemine inanmayın. Tüm erklerin dağıtılması gerekir. 80 milyon insanı bir kişiye bağlarsanız bugün cumhuriyet gider yarın saltanat gelir. Bu sadece CHP’nin değil. Herkesin görevi ve ödevi. En az yüzde 55-60 ile hayır çıkacağına inanıyorum.” diye belirtti. Yapılan konuşmalardan sonra CHP Darıca Nenehatun Mahalle Temsilciliği kurdele kesimi yapılarak açılışı yapıldı.